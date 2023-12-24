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Şehitler ve ailelerine yönelik paylaşımlara ilişkin açıklama
24 Aralık 2023 Pazar 12:58:00 - Güncelleme:24 Aralık 2023 Pazar 12:58:00

Adalet Bakanı Tunç'tan şehitler ve ailelerine yönelik paylaşımlara ilişkin açıklama

Kaynak: AA

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bazı sosyal medya sitelerinden şehitler ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında soruşturma başlatıldığını, bir kişi için de gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bazı sosyal medya sitelerinden şehitler ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında soruşturma başlatıldığını, bir kişi için de gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya sitelerinde şehitlerimize ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımları yapanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, ayrıca sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi hakkında da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Etiketler : yılmaz tunç şehit aile paylaşım
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