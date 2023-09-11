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11 Eylül 2023 Pazartesi 11:39:00 - Güncelleme:11 Eylül 2023 Pazartesi 11:39:00

Adalet Bakanı Tunç: Mehmetçiğimize dil uzatmak, ordumuza dil uzatmak hiç kimseye yakışmaz

Kaynak: AA

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözlerinin kabul edilemeyeceğini belirterek, konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne intikali halinde takdirin Meclis'te olduğunu bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Adalet Akademisi'nin, Yargıtay'da düzenlenen Eğitim Dönemi Açılış Töreni sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, TSK hakkındaki sarf ettiği sözler sonrası soruşturma başlatılmasına ilişkin görüşü sorulan Tunç, "Bu açıklamaları hoş karşılamak, kabul etmek mümkün değil." dedi.

Konunun yargıya intikal ettiğini ve soruşturma açıldığını anımsatan Tunç, şunları kaydetti:

"Bu soruşturma neticesinde süreci sizler biliyorsunuz. Bu noktada bu soruşturmayla ilgili olarak özellikle fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelir. Anayasa Komisyonu'nda görüşülür. Açıklamaları kabul etmek mümkün değil. Burada Mehmetçiğimize dil uzatmak, geçmişte de bunlar yapıldı maalesef, ordumuza dil uzatmak, bu şekilde suçlamalarda bulunmak hiç kimseye yakışmaz. Hiçbir vatandaşımıza yakışmaz. Hele hele milletvekili sıfatını taşıyan birisine hiç yakışmaz. Burada kendi partisinin de bir tepki koyması gerekir. Bu anlamda zaten gerekli soruşturma süreci de başlamış. Bu soruşturma sürecinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne intikalinden sonraki süreçte orası tabii ki Meclis'in takdirindedir."

Etiketler : yılmaz tunç sezgin tanrıkulu mehmetçik
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