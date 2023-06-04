04 Haziran 2023 Pazar 14:13:00 - Güncelleme:04 Haziran 2023 Pazar 14:13:00
Adalet Bakanı Tunç, görevi Bekir Bozdağ'dan devraldı
Adalet Bakanlığına getirilen Yılmaz Tunç, düzenlenen törenle görevi Bekir Bozdağ'dan devraldı.
Adalet Bakanlığına getirilen Yılmaz Tunç, düzenlenen törenle görevi Bekir Bozdağ'dan devraldı.
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