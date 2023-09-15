Bakan Tunç'tan sert tepki: ''Suç ortağısınız'' demek çok çirkin, sahibine iade ediyoruz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak Valiliğinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları;

Sivas katliamı davasının düşürülmesine ilişkin açıklama yapan Bakan Tunç, "30 yıllık zaman aşımı süresi doldu. Mahkeme davayı düşürdü. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirmek ve suç ortağısınız demek çok çirkin bir davranış.

Ayrıntılar geliyor...