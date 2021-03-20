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20 Mart 2021 Cumartesi 21:16:00 - Güncelleme:20 Mart 2021 Cumartesi 21:17:00

Adalet Bakanı Gül'den 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: Bizim için kadına yönelik şiddetle mücadele bir insan hakları mücadelesidir

Kaynak: AA

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bizim için kadına yönelik şiddetle mücadele, bir insan hakları mücadelesidir. Bu anlayışla aileyi ve toplumsal dokumuzu koruyoruz." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası sözleşmelerin onayı ve yürürlüğe konulması usulünün hukukta açık olduğunu belirterek, "TBMM katılmayı onaylar, yürütme de bunu bir kararla yürürlüğe koyar. Yürürlüğün aynı şekilde durdurulması ve feshi, yürütmenin yetkisindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılıklarının tam olduğunu vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"Mağdurlar hakkında adli süreçteki koruma halkasını her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Bizim için kadına yönelik şiddetle mücadele, bir insan hakları mücadelesidir. Bu anlayışla tüm kurumlarımızla birlikte insanımızın onurunu, aileyi ve toplumsal dokumuzu korumaya kararlılıkla devam ediyoruz."

Etiketler : abdulhamit gül istanbul sözleşmesi kadına şiddet
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