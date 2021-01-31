31 Ocak 2021 Pazar 18:40:00 - Güncelleme:31 Ocak 2021 Pazar 18:54:00
Adalet Bakanı Gül'den HSK'ye inceleme izni
Kaynak: AA
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Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ordu'nun Ünye ilçesinde bir savcının müşteki olarak yer aldığı soruşturmayla ilgili HSK'ye inceleme izni verdi.
Adalet Bakanı Gül, Ordu'nun Ünye ilçesinde bir savcının müşteki olarak yer aldığı soruşturmayla ilgili HSK'ye inceleme izni verdi.
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