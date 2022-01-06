Adalet Bakanı Gül'den CHP'ye tepki: O köprülerin altından çok sular aktı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK) tarafından düzenlenen Bilgi Edinme Hakkı Ulusal Sempozyumu'na katıldı.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Eski Türkiye'nin adetlerini hortlatmak isteyenler Kur'an kurslarına Orta Çağ zihniyeti diyen çağdışı zihniyet bilmelidir ki o köprülerin altından çok sular aktı."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Son 20 yılda devlet yönetiminde yaşadığımız köklü zihniyet dönüşümünden taviz vermeye tahammülümüz asla olamaz"

