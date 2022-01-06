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06 Ocak 2022 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:06 Ocak 2022 Perşembe 12:00:00

Adalet Bakanı Gül'den CHP'ye tepki: O köprülerin altından çok sular aktı

Kaynak: AA

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Son Dakika Haberleri.. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Eski Türkiye'nin adetlerini hortlatmak isteyenler Kur'an kurslarına Orta Çağ zihniyeti diyen çağdışı zihniyet bilmelidir ki o köprülerin altından çok sular aktı."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK) tarafından düzenlenen Bilgi Edinme Hakkı Ulusal Sempozyumu'na katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Eski Türkiye'nin adetlerini hortlatmak isteyenler Kur'an kurslarına Orta Çağ zihniyeti diyen çağdışı zihniyet bilmelidir ki o köprülerin altından çok sular aktı."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Son 20 yılda devlet yönetiminde yaşadığımız köklü zihniyet dönüşümünden taviz vermeye tahammülümüz asla olamaz"

Etiketler : Adalet Bakanı Abdulhamit Gül BEDK Türkiye
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