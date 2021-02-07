  • BIST
    1527.17
  • Dolar
    7,0509
  • Euro
    8,4993
  • Altın
    411,3610
İstanbul
14 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 'Mayın Avcısı' tüm testleri geçti
Şentop: Yeni anayasa bir ütopya, erişilmez bir şey değildir
Adalet Bakanı Gül: Türk yargısı milletimiz adına hesap sormaya devam edecektir
28 günlük süre doldu! Toplu aşılama sürecinde ikinci dozun uygulanmasına başlanıyor
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 670 yeni vaka tespit edildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kılıçdaroğlu'nun hazineyi karalamak için kullandığı argümanlar gerçeği y...
Biden İran'a yaptırımları kaldırmayacaklarını açıkladı
Filistinli gruplar, Kahire'deki ulusal diyalog görüşmelerinde siyasi bölünmüşlüğün sona erdirilmesin...
İçişleri Bakanı Soylu tüm şirketleri ilk kez 2020'de kar eden POLSAN'ı tebrik etti
Oktay: e-Devlet üzerinden kolay erişimi mümkün hale getirdik
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 473 bini geçti
Sağlık çalışanlarının ikinci doz aşıları bu hafta yapılacak
Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH göreve hazır
Mart ayında başlıyor... Parmak izi tanıma sisteminde flaş gelişme
Libya Başbakanı'ndan flaş Türkiye açıklaması
"Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşuyla bertaraf edildi"
Onların kayak takımları TAHTADAN
Hassas burunların gönüllü öğretmeni
Köylülerin tenis kortu heyecanı
Özel öğrencilere hem terapi hem de kazanç
Metin Hara: Adriana ile iyi ayrıldık
İyi ki doğdun baba!
Yeni şarkılar yolda
Gümüş yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor
07 Şubat 2021 Pazar 23:02:00 - Güncelleme:07 Şubat 2021 Pazar 23:02:00

Adalet Bakanı Gül: Türk yargısı milletimiz adına hesap sormaya devam edecektir

Kaynak: AA

ABONE OL

Bakan Gül, "7 Şubat MİT kumpası"na ilişkin, "Ülkemize, milletimize, milli iradeye tuzak kurmaya kalkışan kim olursa olsun, Türk yargısı milletimiz adına hesap sormaya devam edecektir" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 7 Şubat 2012'deki "MİT kumpası"na ilişkin, "Ülkemize, milletimize, milli iradeye tuzak kurmaya kalkışan her kim olursa olsun, Türk yargısı milletimiz adına hesap sormaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 7 Şubat 2012'de MİT'e kurulan kumpasın 15 Temmuz'a kadar süren işgal ve pranga girişiminin ilk adımı olduğunu hatırlattı.

Adalet Bakanı Gül: Türk yargısı milletimiz adına hesap sormaya devam edecektir ile iş birlikçilerinin attıkları her adımda, millet ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın feraset ve cesaretiyle karşılaştığını belirten Gül, şunları kaydetti:

"Türkiye, Türkiye'den yönetiliyor ve yönetilecek. Milletimizin iradesine karşı kurulan tezgah ve kumpaslara geçit vermedik, asla geçit vermeyeceğiz. Ülkemize, milletimize, milli iradeye tuzak kurmaya kalkışan her kim olursa olsun, Türk yargısı milletimiz adına hesap sormaya devam edecektir."

Etiketler : Abdulhamit Gül Türkiye Türk yargısı
Serenay Sarıkaya'dan çalışmayı özledim isyanı

Serenay Sarıkaya'dan çalışmayı özledim isyanı
Aylin Çoşkun: Sağlık durumum iyi

Aylin Çoşkun: Sağlık durumum iyi
'Kuzey'i benden almak istiyor'

'Kuzey'i benden almak istiyor'
Saçlarını kazıttı

Saçlarını kazıttı
Ocak zirvesi Teoman'ın

Ocak zirvesi Teoman'ın
14 Şubat için ‘Mecnun'

14 Şubat için ‘Mecnun'
Karne hediyesi oyuncak bebek

Karne hediyesi oyuncak bebek
Sermiyan Midyat: Biz dava adamıyız

Sermiyan Midyat: Biz dava adamıyız
Dünyaya açılacak imza

Dünyaya açılacak imza

EN ÇOK OKUNAN HABERLER