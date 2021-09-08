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08 Eylül 2021 Çarşamba 15:32:00 - Güncelleme:08 Eylül 2021 Çarşamba 15:32:00

Adalet Bakanı Gül, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Grapperhaus ile görüştü

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Ferdinand Grapperhaus ile bir araya geldi.

Resmi çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'ye gelen Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Grapperhaus, Adalet Bakanı Gül'ü makamında ziyaret etti.

Bakanların ikili görüşmesinde, adli konularda iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere geçildi.

Heyetler arası görüşmede, yargı ve insan hakları reformlarıyla ilgili bilgi paylaşan Bakan Gül, terör örgütü FETÖ başta olmak üzere, Türkiye'nin terörle mücadelede, iş birliğine verdiği öneme dikkati çekti.

Etiketler : Adalet Bakanı Abdulhamit Gül hollanda yargı insan hakları
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