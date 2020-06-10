Adalet Bakanı açıkladı! 5 Eylül'de yapılacak

Adalet Bakanı Gül: Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı 5 Eylül'de yapılacak
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının 5 Eylül'de yapılacağını bildirdi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının 5 Eylül'de yapılacağını bildirdi.
Değerli çalışma arkadaşlarıma iyi bir haber vermek istiyorum. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının tarihini, 5 Eylül 2020 olarak belirledik.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) June 10, 2020
Detaylı bilgilendirmeyi ilerleyen günlerde yapacağız. Sınava girecek olanlara şimdiden başarılar dilerim.
Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Değerli çalışma arkadaşlarıma iyi bir haber vermek istiyorum. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının tarihini 5 Eylül 2020 olarak belirledik. Detaylı bilgilendirmeyi ilerleyen günlerde yapacağız. Sınava girecek olanlara şimdiden başarılar dilerim." ifadesini kullandı.
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