Adalet Bakanı açıkladı! 5 Eylül'de yapılacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının 5 Eylül'de yapılacağını bildirdi.

Değerli çalışma arkadaşlarıma iyi bir haber vermek istiyorum. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının tarihini, 5 Eylül 2020 olarak belirledik.



Detaylı bilgilendirmeyi ilerleyen günlerde yapacağız. Sınava girecek olanlara şimdiden başarılar dilerim. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) June 10, 2020

Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Değerli çalışma arkadaşlarıma iyi bir haber vermek istiyorum. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının tarihini 5 Eylül 2020 olarak belirledik. Detaylı bilgilendirmeyi ilerleyen günlerde yapacağız. Sınava girecek olanlara şimdiden başarılar dilerim." ifadesini kullandı.