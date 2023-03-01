Adalet Bakanı Bozdağ: Fahiş kira artışlarıyla ilgili adli süreçler işlemekte
Kaynak: AA
Adalet Bakanı Bozdağ, fahiş kira artışlarına ilişkin, "Vatandaşlarımızın şikayetiyle pek çok Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlatmış ve onlarla ilgili adli süreçleri işletmektedir." dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, fahiş kira artışlarına ilişkin, "Vatandaşlarımızın şikayetiyle pek çok Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlatmış ve onlarla ilgili adli süreçleri işletmektedir." dedi.
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