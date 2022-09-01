Adalet Bakanı Bozdağ: Türk yargısını eleştirmek, Türk yargısına saldırmak büyük bir haksızlıktır

Bozdağ, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda, yargı görevi yapan hakimler, savcılar, avukatlar ile adliye çalışanlarının yeni adli yılını tebrik etti.

Adaletin, en yüce değerlerden biri olduğunu vurgulayan Bozdağ, milletin de adaletin zamanında ve doğru tecelli etmesini beklediğini aktardı.

Hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye çalışanlarının, vatandaşların hak arama ve hakkına kavuşma konusunda beklentilerine cevap vermek için gece gündüz özveriyle çalıştıklarını anlatan Bozdağ, özveriyle çalışan tüm yargı görevi yapan hakim, savcı, avukat ve adli personeline şükranlarını sundu.

Adalet Bakanı Bozdağ, şöyle devam etti:

"Türk yargısı, milyonlarca dosyayı karara bağlarken, kamuoyunda tartışılan, tartışılması da adil yapılmayan, sadece siyasi taraftarlığa göre değerlendirilen, taraftarlığa uygunsa karar 'doğru', değilse 'eğri' notuyla notlandırılan değerlendirmeler üzerinden Türk yargısını eleştirmek, Türk yargısına saldırmak büyük bir haksızlıktır. Gece gündüz çalışan hakimlerimize ve savcılarımıza saygısızlıktır. Bu saygısızlığı ve bu haksızlığı reddettiğimizi bir kez daha ifade etmek isterim."

Türk yargısının bağımsız ve tarafsız olduğunu, görevini Anayasa, kanunlar, hukuk ve bunlara bağlı vicdani kanaatle yerine getirdiğini ifade eden Bozdağ, hakim ve savcıların yargı görevi yaparken verdikleri kararlarla ilgili denetim mekanizmalarının sistemde açık olduğunu vurguladı.

"Yargıya inancım tamdır"

Hükümetin son 20 yılda, Türkiye'nin hukuk devleti vasfını güçlendirmek, yargıyı daha etkin hale getirmek, milletin adalete erişimini kolaylaştırmak, adaletin zamanında tecellisini sağlamak, kararlardaki isabet oranlarını artırmak amacıyla çok ciddi reformlar yaptığını anlatan Bozdağ, bir yandan temel hak ve hürriyetler daha güvenceli hale getirilirken, öte yandan hak aramanın önündeki engelleri kaldırdıklarını hatırlattı.

Bekir Bozdağ, yargıda askeri yargı, sivil yargı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Danıştay ayrımına son verip, Türkiye'de yargı birliğini sağlayarak, hukuk devleti ve demokratik devlet vasfını güçlendiren tarihi bir reformu hayata geçirdiklerini belirtti. Bozdağ, hakimlerin, savcıların daha iyi yetişmeleri için hakim, savcı adaylığı müessesesini kaldırarak, yerine hakim ve savcı yardımcılığı müessesesini kurduklarını da anımsattı.

Adalet Bakanı Bozdağ, "Benim yargıya, yargı görevi yapanlara inancım tamdır" değerlendirmesinde bulunarak, dışarıdan yapılan saldırıların, Türk yargısının ortaya koyduğu büyük başarıyı gölgeleyemeyeceğinin altını çizdi.