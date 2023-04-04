Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Batman'da açıklamalarda bulundu.

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Söylenen sözler unutuldu, masaya oturuldu

Şimdi de konuşuyorlar "terörle mücadele bitecek, Türk askeri Suriye ve Irak'tan çekilecek" diye. Ağızlarını açıp bir kelam ediyorlar mı?

Ayrıntılar geliyor...