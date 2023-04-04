Adalet Bakanı Bozdağ: Söylenen sözler unutuldu, masaya oturuldu
Adalet Bakanı Bozdağ, "Söylenen sözler unutuldu, masaya oturuldu." dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Batman'da açıklamalarda bulundu.
Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
Söylenen sözler unutuldu, masaya oturuldu
Şimdi de konuşuyorlar "terörle mücadele bitecek, Türk askeri Suriye ve Irak'tan çekilecek" diye. Ağızlarını açıp bir kelam ediyorlar mı?
Ayrıntılar geliyor...
- "Dünyamız güvenlik anlamında meydan okumalarla karşı karşıya kalmaktadır"
- Bakan Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brüksel'de Fin mevkidaşı Haavisto ile bir araya geldi
- Bakan Bozdağ: Söylenen sözler unutuldu, masaya oturuldu
- Başkan Erdoğan'dan Togg otomobilini teslim alan Aliyev'e "hayırlı olsun" mesajı
- Başkan Erdoğan, merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti