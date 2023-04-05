Adalet Bakanı Bozdağ: Mescid-i Aksa'nın statüsünü hiçbir saldırı değiştiremez
Kaynak: AA
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Müslümanlar için kutsal olan Mescid-i Aksa'ya İsrail'in silahlı saldırıda bulunmasını telin ediyorum. İsrail hükümeti haksız saldırılarına derhal son vermelidir. Mescid-i Aksa'nın statüsünü ve Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu hakikatini hiçbir saldırı değiştiremez."
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