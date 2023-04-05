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05 Nisan 2023 Çarşamba 10:46:00 - Güncelleme:05 Nisan 2023 Çarşamba 10:46:00

Adalet Bakanı Bozdağ: Mescid-i Aksa'nın statüsünü hiçbir saldırı değiştiremez

Kaynak: AA

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Müslümanlar için kutsal olan Mescid-i Aksa'ya İsrail'in silahlı saldırıda bulunmasını telin ediyorum. İsrail hükümeti haksız saldırılarına derhal son vermelidir. Mescid-i Aksa'nın statüsünü ve Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu hakikatini hiçbir saldırı değiştiremez."

Etiketler : bekir bozdağ israil baskın mescidi aksa

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