VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi tamamlayacağız"
"Türkiye'de demokrasi, bütün kurum ve kurallarıyla birlikte saat gibi çalışmaktadır"
Yunan Kathimerini gazetesi: Atina Türkiye ile yeni bir başlangıç istiyor
TBMM Başkanı Şentop'tan 27 Mayıs 1960 darbesi mesajı
"Türkiye yükselen ekonomiler içerisinde çok önemli avantajlar elde edecek"
Sinan Oğan: Demokrasi bunlar için sadece laftan ibarettir
27 Mayıs 2023 Cumartesi 14:08:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2023 Cumartesi 14:08:00

Adalet Bakanı Bozdağ: İmralı'da terörist başı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır

Kaynak: AA

ABONE OL

Adalet Bakanı Bozdağ, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da hiçbir görüşme yapılmadığını belirterek "Aksine iddialar, terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu'na verdiği desteği gizlemek için bile bile söylenmektedir." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında dile getirdiği iddialara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İmralı'da terörist başı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır. Aksine iddialar, terör örgütlerinin Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteği gizlemek için bile bile söylenmektedir. Güneş balçıkla sıvanmaz. Hiçbir yalan terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu'na verdiği desteği gizlemeye yetmez."

Etiketler : bekir bozdağ kemal kılıçdaroğlu terör örgütü pkk abdullah öcalan imaralı
3 kuşak bir arada

3 kuşak bir arada
Ekranları özledim

Ekranları özledim
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Rüya gibi defile

Rüya gibi defile
Yetenek keşfedecek

Yetenek keşfedecek
Zeynep tarzı

Zeynep tarzı
Aşka Vuruk

Aşka Vuruk
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor
Nezaket ve saygı çok önemli

Nezaket ve saygı çok önemli

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX