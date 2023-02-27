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27 Şubat 2023 Pazartesi 23:12:00 - Güncelleme:27 Şubat 2023 Pazartesi 23:12:00

Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da depremzedeleri ziyaret etti

Kaynak: AA

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "El ele vereceğiz, beraber Allah'ın izniyle biz buraları inşa edeceğiz. Bu sorunların tamamını çözeceğiz." dedi.

Bakan Bozdağ, depremden etkilenen Diyarbakır'ın Hani ilçesini ziyaret etti.

Kaledibi Mahallesi ile Topçular Uysal Mezrasında da incelemelerde bulunan Bozdağ, vatandaşlara "geçmiş olsun" ve "taziye" dileklerini iletti.

Daha sonra çevredeki esnafı da Vali İhsan Su ile ziyaret eden Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Esnafın ve vatandaşın taleplerini dinleyen Bozdağ, deprem bölgelerinde yapılacak konutlara ilişkin şunları söyledi:

"Yani bir vatandaşa bir konut verdiğimizde müşterek tapusunu ona vereceğiz, müstakil olacak, kat mülkiyetine geçecek, tapu onun olacak. Herhangi bir hukuki ihtilaf, herhangi bir başka sorun da olmayacak. Sorunlu olan yerlerde dahi biz sorunsuz bir teslim yapacağız. O yüzden de bu konularda da ileride birtakım sorunlar, geçmişte bazı yerlerde yaşandı, bunların yaşanmaması için de bizim yapacağımız her işte hukuksal açıdan da sorun olmayacak işler yapacağız."

"Bir yıla ihtiyacımız var." diyen Bozdağ, "Sizden bir yıllık zaman ve bu sürede bize sabır göstermenizi istiyoruz. Allah'ın izniyle bir yıl sonra da göreceksiniz. El ele vereceğiz, beraber Allah'ın izniyle biz buraları inşa edeceğiz. Bu sorunların tamamını çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önümüzdeki dönem içerisinde bu adımları atacağını dile getiren Bozdağ, "Son 20 yıl içinde Türkiye'de TOKİ, 1 milyon 500 bin konutu vatandaşımıza teslim etmiş durumda. Deprem bölgesinde bu konutların hiçbirinde hasar yok. Sağlam yapıldıkları bu deprem vesilesiyle de görülmüş oldu." diye konuştu.

Etiketler : Bakan Bozdağ deprem Türkiye

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