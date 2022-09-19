19 Eylül 2022 Pazartesi 17:41:00 - Güncelleme:19 Eylül 2022 Pazartesi 17:41:00
Adalet Bakanı Bozdağ, Arnavut mevkidaşıyla Thodex'in kurucusu Özer'in iadesini görüştü
Kaynak: AA
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile telefonda görüştü.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Arnavut mevkidaşı Manja ile "Thodex" isimli firma ile kripto para borsasına aracılık faaliyeti kapsamında dolandırıcılık yapmakla suçlanan Faruk Fatih Özer'in iadesi konusunu ele aldı.
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