VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'da vatandaşlar kent genelinde seçim kutlaması yapıyor
"Türkiye Yüzyılı'nda durmak yok, yola devam"
7'li koalisyonda kavga başladı! İYİ Parti'den ilk tepki: Benden bu kadar
MHP Lideri Bahçeli: Türk milleti tarih yazmıştır
Haluk Bayraktar paylaştı! "Türkiye'miz kazandı"
Kılıçdaroğlu girdiği onuncu seçimi de kaybetti
28 Mayıs 2023 Pazar 19:42:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 19:42:00

Bakan Bozdağ'ın oy kullandığı sandıktan Erdoğan çıktı

Kaynak: AA

ABONE OL

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Şanlıurfa'da oy kullandığı sandıkta sayım işlemleri tamamlandı. 2102 nolu sandıkta Recep Tayyip Erdoğan'a 175, Kemal Kılıçdaroğlu'na ise 110 oy çıktı.

AK Parti Şanlıurfa milletvekili olan Adalet Bakanı Bozdağ, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında TAD Rasime Polat İlkokulu'ndaki 2102 nolu sandıkta oyunu kullandı. Bakan Bozdağ'ın oy kullandığı sandıkta sayım işlemleri tamamlandı. Sandıkta kullanılan 287 oyun sayımı yapıldı. 2 oyun geçersiz sayıldığı sandıkta Recep Tayyip Erdoğan 175, Kemal Kılıçdaroğlu ise 110 oy çıktı.

Etiketler : ak parti bozdağ sandık
3 kuşak bir arada

3 kuşak bir arada
4 milyonluk 'Gülümse'

4 milyonluk 'Gülümse'
Zeynep tarzı

Zeynep tarzı
Nezaket ve saygı çok önemli

Nezaket ve saygı çok önemli
‘Masal' sevinci

‘Masal' sevinci
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor
Sınavı kazanamadı, çiftçi oldu

Sınavı kazanamadı, çiftçi oldu
Cannes'da onur konuğu

Cannes'da onur konuğu
Aceleci Pınar

Aceleci Pınar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX