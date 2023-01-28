"Cumhurbaşkanımızın yapılacak seçimde adaylığı anayasal hakkıdır"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Nevşehir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Adalet Bakanı Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde anayasamızda da herhangi bir yasamızda da ima yollu dahi bir engel yoktur.

Fakat 367'yi uyduranlar ve geçmişte Cumhurbaşkanımızın milletvekili listesinden sildirmek için itiraz üzerine kesin olduğu halde temyiz ettirip uçakla dosyasını Ankara'ya getirip jet hızıyla karar aldıran ilkel zihniyet yine devrede.

Bu memleketin anayasasını, yasalarını topunuz bir araya gelseniz çiğnetmeyiz, çiğnemenize de izin vermeyiz.

Ayrıntılar geliyor...