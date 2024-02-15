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15 Şubat 2024 Perşembe 07:17:00 - Güncelleme:15 Şubat 2024 Perşembe 07:17:00

Açlık ve uykusuzluk epilepsi nöbetlerini tetikler

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Uzmanlar uzun süreli açlığın, kan şekeri seviyelerindeki değişiklikler nedeniyle epilepsi nöbetlerine yol açabileceğini belirtti.

Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Oğuzhan Onultan, "Kan şekeri seviyelerinde düşüşe neden olarak beyin hücrelerinin normalden farklı bir şekilde elektriksel aktivite göstermesine yol açabilir. Bu durum, özellikle bazı epilepsi türlerinde, özellikle fotosensitif epilepsi gibi durumlarda nöbet riskini artırabilir" ifadelerini kullandı. Onultan, "Bu nedenle epilepsi hastalarının düzenli ve dengeli beslenmeye özen göstermeleri önemlidir. Ayrıca, kişisel sağlık durumlarına ve epilepsi türüne bağlı olarak, bazı insanlar öğün atlamaktan veya uzun süreli açlık durumlarından kaçınmalıdır" dedi.

Etiketler : açlık uykusuzluk epilepsi
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