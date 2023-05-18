VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bir depoda çıkan yangına müdahale ediliyor
"Alman büyükelçiyi çağırıp tepkimizi gösterdik"
Borsa güne yükselişle başladı
'Açlık tarikatı' soruşturmasında ceset sayısı 227'ye yükseldi
Ukrayna'dan savaşı dondurmayı öngören teklifin kabul edilmeyeceği vurgusu
New York'ta "Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü" 20 Mayıs'ta düzenlenecek
18 Mayıs 2023 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2023 Perşembe 10:30:00

'Açlık tarikatı' soruşturmasında ceset sayısı 227'ye yükseldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Kenya'da tuttukları ölüm orucu nedeniyle öldüğü tespit edilen kişilerin sayısı 227'ye çıktı.

Müritlerini ölüm orucuna sevk ederek hayatlarını kaybetmelerine yol açan "açlık tarikatı" soruşturmasında toplu mezar arama çalışmalarında yeni cesetlere ulaşıldı.

Kıyı Bölge Komiseri Rhoda Onyancha, tarikat lideri Paul Mackenzie'nin terörle suçlandığı soruşturmada yeni cansız bedenlere ulaşıldığını ve ceset sayısının 227'ye yükseldiğini açıkladı.

Onyancha, gözaltına alınanların sayısının 26'ya yükseldiği ve tarikatın olduğu Malindi kasabasında halen 611 kişinin kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

Öte yandan organ ticareti şüphesinin Kenya basınında sıkça yer alması sonrası yapılan incelemelerde, bazı kişilerin organlarının çıkarılmış olduğu anlaşılmıştı.

Otopsilerde bazı çocukların da havasızlıktan öldüğü tespit edilmişti.

Tarikatın lideri Mackenzie, soruşturmanın başında polislere 1000 kişinin cansız bedenine ulaşacaklarını söylemişti.

Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie Nthenge'nin, kilisesindeki insanlara aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadettiği belirtilmişti.

Nthenge'nin yakalanması sonrası başka suçlara karıştığı ileri sürülen New Life Dua Merkezi ve Kilisesi Papazı Ezekiel Odero da gözaltına alınmış ve "açlık tarikatı" ile ilgili soruşturma komisyonu kurulmuştu.

Etiketler : açlık tarikatı ölüm orucu soruşturma toplu mezar kenya
En popüler Demet Özdemir oldu

En popüler Demet Özdemir oldu
Armut'la listelerde

Armut'la listelerde
Kardeşini andı

Kardeşini andı
Oğlumun ismi Milano'dan

Oğlumun ismi Milano'dan
"Ailece yemek yiyeceğiz"

"Ailece yemek yiyeceğiz"
İlk kez oy kullandı

İlk kez oy kullandı
‘Şebeke' için siyah saç

‘Şebeke' için siyah saç
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Hemcinsleri güç veriyor

Hemcinsleri güç veriyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX