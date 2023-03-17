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17 Mart 2023 Cuma 07:23:00 - Güncelleme:17 Mart 2023 Cuma 07:23:00

Acısını unuttu yardıma koştu

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Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi Komutanı Astsubay Kıdemli Çavuş Esra Kılıç, yaşanan felakette 4 kardeşini kaybetti. Esra Çavuş acısına rağmen görevinin başına döndü, sahipsiz hayvanlar için yürüttüğü mesaisine kaldığı yerden devam ediyor.

KARDEŞLERİNİ KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜ

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Esra Kılıç, 6 Şubat'taki depremlerde Osmaniye'nin Rızaiye Mahallesi'nde ailesinin oturduğu 3 katlı evin yıkılması sonucu 4 kardeşini kaybetti. Esra Çavuş, kardeşlerini toprağa verdikten sonra acısının taze olmasına rağmen, yeniden yaşama tutunmak ve kentteki çalışmalara katkı sağlamak amacıyla işine dönmeye karar verdi.

SAHİPSİZ CANLARA MAMA BIRAKIYOR

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'ndeki mesaisine kaldığı yerden devam eden Kılıç, timdeki personelle kentin çeşitli noktalarına sahipsiz hayvanlar için mama bırakıyor. Esra Çavuş, "En azından bir canlıya dokunabilmek, insanlara yardım etmek bana iyi geliyor. Acım bitmiyor, hafiflemiyor ama vicdanen daha rahat hissediyorum. Acım çok büyük bunun tarifi yok. Kardeşlerim yaşasaydı, eminim mutlu olurlardı, benimle gurur duyarlardı" diyor.

Etiketler : Çevre Doğa ve Hayvanları Esra Çavuş Astsubay Kıdemli Çavuş Esra Kılıç

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