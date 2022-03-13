"Gelecek nesillere en büyük miras olacak"

Başkan Erdoğan, Çorlu ilçesinde düzenlenen AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın aracılığıyla telefondan bağlandı.



Erdoğan, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın ana kademesiyle, kadın ve gençlik kollarıyla yeni bir dönemin başlamasına vesile olmasını diledi.

"İstanbul'dan sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Az önce Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile iki saat süren görüşme oldu, ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres ile bir görüşmem oldu. Rusya-Ukrayna arasındaki mevcut gelişmeleri değerlendirdik. Şimdi de sizleri selamlıyorum. Ve atacağınız adımlarla, yapacağınız çalışmalarla inanıyorum ki 2023'e Tekirdağ çok daha farklı bir şekilde girecektir."

Erdoğan'ın bu ifadeleri üzerine salondan "inşallah" sesleri yükseldi.

Tekirdağlıları 18 Mart'ta 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışına davet eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tekirdağ'ı, muhteşem köprümüzün açılışında büyük bir katılımla bekliyorum. Orada sizlerle bir arada olmayı arzu ediyorum. Bu köprümüz dünyanın ilk üç köprüsünden bir tanesi. Bütün dünyayı hayran bırakacak böyle bir köprünün açılışı Tekirdağ için, çevre iller olarak Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İstanbul, İzmit bütün bu çevre için muhteşem bir açılış töreni olacak. Dolayısıyla bu törende hep beraber olalım istiyorum. Bu, gelecek nesillere, çocuklarımıza, torunlarımıza, en büyük miras olacaktır."

Erdoğan, önceden Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinden geçişlerde sıkıntı yaşandığını belirterek, "Artık bu sıkıntıları bir kenara bırakıyoruz. Herkes arabasıyla ya da yük araçlarıyla rahatlıkla bu köprüden geçme şansını bulacaktır, yakalayacaktır. Türkiye'mize tüm insanlığa, milletimize, şimdiden hayırlı olsun diyorum. İnşallah 18 Mart'ta açılış töreninde de bir arada olacağız." diye konuştu.

Ardından salondan "Seni seviyoruz Cumhurbaşkanım" sesleri yükseldi.