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09 Şubat 2022 Çarşamba 08:15:00 - Güncelleme:09 Şubat 2022 Çarşamba 08:15:00

Açılış için gün sayıyor

Kaynak: Akşam Gazetesi

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Çanakkale Köprüsü'nde hazırlıklar tamam! Açılış için gün sayıyor. Çanakkale Boğazı'nın 2 yakasını birbirine bağlayan Çanakkale 1915 Köprüsü'nde artık son hazırlıklar yapılıyor. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir “Açılış için hazır olduğumuzu bakanlığa bildirdik. Tarih bekliyoruz” dedi.

Yapımına 18 Mart 2017'de başlanan ve Çanakkale Boğazı'nın 2 yakasını ilk kez birbirine bağlayan Çanakkale 1915 Köprüsü açılış için gün sayıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle ihale edilen ve inşaat çalışmaları Türkiye'den Limak ve Yapı Merkezi, Güney Kore'den DL E&C ve SK ecoplant şirketlerinin kurduğu ortaklık tarafından yürütülen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'nde açılıştan önce yapılan son hazırlıkları Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ve Yapı Merkezi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu ile birlikte gözlemleme fırsatı bulduk.

KOVİD ETKİSİ: 3 AY

Projenin tamamlandığını ve açılışa hazır durumda olduğunu söyleyen Ebru Özdemir, "Biz hazır olduğumuzu Ulaştırma Bakanlığımıza bildirdik. Artık son hazırlık safhasındayız. Ve açılış için tarih bekliyoruz" dedi. Kovid-19 pandemisi yaşanmasaydı, açılışın çok daha erken bir tarihte yapılabileceğini vurgulayan Özdemir, "Bizim çalışmalarımız Kovid-19 nedeniyle aksamadı ama tedarik zincirinde bazı sıkıntılar yaşadık. Bu sorunları yaşamasaydık, açılışı 3 ay önce de yapabilirdik" dedi. Pandeminin köprü ve otoyolların maliyeti üzerinde de etkisi olduğunu ifade eden Özdemir, 3.1 milyar euro olarak hesaplanan toplam proje maliyeti de Kovid-19 etkisi ve emtia fiyatlarındaki artışla birlikte 300 milyon euro arttı" diye konuştu. Özdemir, bu ek maliyetin de 4 ortak tarafından karşılandığını söyledi.

DAHA UCUZA YAPILAMAZDI

Projenin maliyetine ilişkin eleştiri ve tartışmalara da yanıt veren Ebru Özdemir, "Dünyada hiçbir şirket 4 kilometre köprü ve 89 kilometre otoyolu daha ucuza yapamazdı. İşletme süremiz 11 yıl ve günlük 45 bin araç garantisi var. Bu koşullarda biz 11 yılın sonunda projeden kar etmeden başabaş çıkacağımızı öngörüyoruz. Kârlı çıkmamız için ise garanti miktarının üzerinde araç geçmesi gerekiyor" diye konuştu. Çanakkale 1915 Köprüsü finansmanının yüzde 70 oranında yurtdışından sağlandığını, kamu bankası olarak ise Vakıfbank'tan sadece 30 milyon euroluk bir kredi alındığını hatırlatan Ebru Özdemir, "Biz projeye başladığımızda euro 4 TL idi. Dolayısıyla borcumuz azalmıyor, artıyor" şeklinde konuştu.

KULLANILAN ÇELİKLE 128 BİN ARABA YAPILABİLİRDİ

Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme AŞ. İcra Kurulu Üyesi Reşit Yıldız projeyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

Projede 177 bin ton çelik kullanıldı. Bu miktarla yaklaşık 128 bin binek araç üretilebilir.

Projede kullanılan 227 bin ton betonla 100 metrekare alana sahip yaklaşık 5 bin 900 daire inşa edilebilir. Bu da 23 bin 600 nüfuslu bir ilçe demek.

Her bir keson temelin tabanı 84 metrex73 metre ebatlarıyla bir futbol sahası büyüklüğünde.

'EN'LERİN KÖPRÜSÜ

Çanakkale 1915, "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" olacak.

Köprünün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlandı.

Seyit Onbaşı mermi figürleriyle 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle "dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü" olacak.

ÇANAKKALE KIRMIZISI

Köprüde estetiğe önem verdiklerini anlatan Ebru Özdemir, "Hiçbir zaman 'ucuza maledelim, bitsin' gözüyle bakmadık. Tasarımı ve malzeme kalitesini çok önemsedik. Kulelerı, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde planlandı. Kullandığımız kırmızı renk ise dünyanın hiçbir yerinde olmayan tamamen köprüye özel hazırlanmış özel bir kırmızı" dedi.

Etiketler : Ebru Özdemir Köprü ÇANAKKALE
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