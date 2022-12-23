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23 Aralık 2022 Cuma 20:00:00 - Güncelleme:23 Aralık 2022 Cuma 20:00:00

Acile gelen çocuk sayısı 5 kat arttı

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Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi aciline getirilen çocuk sayısı günlük 2 bine yaklaştı.

Diyarbakır'da havaların soğumasıyla birlikte gribal enfeksiyon şikayetiyle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi aciline getirilen çocuk sayısı günlük 2 bine yaklaştı. Doç. Dr. Muhammed Asena, "Hastanemizde günlük 400 ila 500 başvuru varken, şu an ortalama bin 500 ile 2 bin hasta başvurusu alıyoruz. Yatak doluluk oranlarımız yüzde 85 ile 90 bandında. Hasta olan çocuklarımızın okula gönderilmemesi, evde istirahat etmesi ve toplu alanlara girme konusunda dikkatli olmalıyız" dedi.

Etiketler : diyarbakır acil çocuk
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