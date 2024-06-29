Acıları azaltan şampiyonluklar

Kahramanmaraş merkezli depremlere Ebrar Sitelerinde yakalanan Efe Talha Palabıyık "Depremde yaşadıklarımızdan sonra rehber öğretmenlerimin yardımları ile bu süreci atlattım" dedi. İskenderun'da 2021'de koronavirüsten vefat eden sağlık çalışanının oğlu Arda Köker de, "Hayalim tıp okuyup, babam gibi insanların derdine derman olabilmek" dedi.

