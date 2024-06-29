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29 Haziran 2024 Cumartesi 20:01:00 - Güncelleme:29 Haziran 2024 Cumartesi 20:01:00

Acıları azaltan şampiyonluklar

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LGS'de Türkiye birincisi olan 352 öğrenci arasında deprem enkazından kurtulan Efe Taha ile Kovid'de sağlıkçı babasını kaybeden Arda da bulunuyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlere Ebrar Sitelerinde yakalanan Efe Talha Palabıyık "Depremde yaşadıklarımızdan sonra rehber öğretmenlerimin yardımları ile bu süreci atlattım" dedi. İskenderun'da 2021'de koronavirüsten vefat eden sağlık çalışanının oğlu Arda Köker de, "Hayalim tıp okuyup, babam gibi insanların derdine derman olabilmek" dedi.

Etiketler : Efe Taha Arda Türkiye Birincisi
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