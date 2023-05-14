VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
YSK Başkanı Ahmet Yener: Verilerimiz, anlık olarak siyasi partilerle paylaşılmaktadır
Bakan Yanık: Ezici çoğunlukta olduğumuzu görüyoruz
Sinir krizi geçirdi: Size kazanamayız demedim mi?
İmamoğlu'nun sandığından Başkan Erdoğan birinci çıktı
"Sonuçlar resmi olarak neticelene kadar sandıkları terk etmeyin"
Meclis'e giren Milletvekillileri belli oluyor... İşte tam liste
14 Mayıs 2023 Pazar 21:35:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2023 Pazar 21:35:00

Açılan saldık sayısı yüzde 73'i geçti

ABONE OL

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, saat 18.30 itibarıyla yayın yasağının kaldırıldığını açıkladı. Açılan saldık sayısı yüzde 73'i geçti.

Yener, açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlanmıştır. Yasa gereği saat 16.59'da oy vermeye gelen vatandaşlarımızın kimlikleri alınarak oy verme işlemleri devam etmiş, 17.33 itibarıyla tüm Türkiye'de oy verme işlemleri sonuçlanmıştır.

Sonuçların tüm ülkemize, siyasi partilerimize, cumhurbaşkanı adaylarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Merakla beklediğiniz yayın yasağıyla ilgili olarak da saat 18.30 itibarıyla yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız.

Ancak değişik kanallardan basın mensuplarımıza veri gelişi olmaktadır ancak tüm kamuoyunun YSK'nın geçici sonuçları açıklamasını beklemesini kamuoyuna saygıyla duyururuz."

SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN!

Etiketler : seçim sonuçları ysk son dakika
Neşet Ertaş hayatımı değiştirdi

Neşet Ertaş hayatımı değiştirdi
Ameliyat sonrası ilk görüntü

Ameliyat sonrası ilk görüntü
Aşk tam gaz

Aşk tam gaz
Hindistan'da tutkusunu anlattı

Hindistan'da tutkusunu anlattı
56'ncı yılda ‘Fikrim Firarda'

56'ncı yılda ‘Fikrim Firarda'
Yaza merhaba partisi

Yaza merhaba partisi
Kıyafette rekabet var

Kıyafette rekabet var
Sungur çiftinin gurur günü

Sungur çiftinin gurur günü
Sinan Akçıl: Defne'yle 2 ay sevgili olduk

Sinan Akçıl: Defne'yle 2 ay sevgili olduk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX