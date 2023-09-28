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28 Eylül 2023 Perşembe 09:59:00 - Güncelleme:28 Eylül 2023 Perşembe 09:59:00

Açıklamaları şok etti: 5 milyon kuşu öldürdüler

Kaynak: Aksam.com.tr

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Tanzanya'nın beş milyon kuşu öldürdüğü tahmin ediliyor. Ülkenin haşere otoritesi, çoğu pirinç olmak üzere yaklaşık 1 000 hektarlık ticari ürünü koruduğunu iddiasında.

Ülkenin bitki ve tarım ilaçları gözlemcisi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Tanzanya'nın pirinç tarlalarını tahrip etmelerini önlemek için milyonlarca quelea kuşunu itlaf ettiğini, ticari çiftlikleri izlemek için insansız hava araçları ve uçaklar kullandığını söyledi.

Aksam.com.tr'nin News24'ten çevirdiği habere göre, çöl çekirgelerinin kontrolünden de sorumlu olan Tanzanya Bitki Sağlığı ve Pestisitler Kurumu (TPHPA), geçen hafta Manyara'nın kuzey bölgesinde yaklaşık 1 000 dönümlük ticari ürünün tehdit altında olduğu beş milyon quelea kuşunu öldürdü.

TPHPA genel müdür vekili Joseph Ndunguru AFP'ye telefonla yaptığı açıklamada "Beş milyon kuş sürüsünü öldürdük ve şimdi diğer bölgeleri izliyoruz" dedi.

Büyük sürüler halinde hareket eden küçük kırmızı gagalı kuşlar, genellikle Eylül ve Ekim aylarında kurak mevsimin başlangıcında meydana gelen istilalarla ekinleri tahrip etmekle ünlü. Bazen uçan çekirgeler olarak da adlandırılan bu kuşlarla mücadele yöntemleri arasında büyük sürülerin bombalanması da yer alıyor.

ÖLDÜRMEYE DEVAM ETMEYİ PLANLIYORLAR

Ndunguru, ajansın dört gün boyunca havadan ilaçlama yaparak sürüleri hedef aldığını ve Tanzanya'nın kuzeyindeki çeltik tarlalarına zarar vermeden önce onları öldürdüğünü söyledi.

Diğer bölgelerde de havadan gözetimin devam ettiğini sözlerine ekledi.

TPHPA'ya göre, kuşlar bir günde 50 tondan fazla gıda ürününü yok etme kapasitesine sahip.

Quelea kuşlarının dünyada en çok sayıda bulunan kuş türü olduğu düşünülüyor ve Afrika'daki hükümetler geçmişte bu kuşları kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalar başlatmıştı.

Etiketler : tanzanya kuş katliam
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