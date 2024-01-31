Açık Görüş Bu Akşam, 20.00
Türkiye, yerel seçim atmosferine girdi. Partiler 31 Mart'a kilitlendi, adaylar açıklandı.
Muhalefet belediyeleri ne durumda?
Yerel seçim yarışını kim kazanır?
İstanbul'da ve Ankara'da kim kazanacak?
CHP-DEM aşkı seçimi nasıl etkiler?
Tüm bu merak edilen konular, Murat Çiçek moderatörlüğünde; Gazeteci – Yazar Ahmet Tezcan, Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, İletişimci – Yazar Ali Saydam ve Siyasal İletişimci Nur Tuğba Akay ile birlikte "Açık Görüş" programında tartışılıyor.
Murat Çiçek'le Açık Görüş bu akşam saat 20.00'de 24'te.