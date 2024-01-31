VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hizbullah'tan sınır bölgesinde işgalci İsrail'e saldırı
UAD: Rusya terörle mücadele anlaşmasını ihlal etti
Ben Bilirim de “Efsane” bir bölüm sizleri bekliyor!
Balıkesir'de terör operasyonu: 6 gözaltı
"İstanbul Havalimanı'nda yolcu hedefi 200 milyon"
Almanya'dan itiraf gibi açıklama: Ülkeyi savunacak durumda değiliz!
31 Ocak 2024 Çarşamba 16:46:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 16:46:00

Açık Görüş Bu Akşam, 20.00

ABONE OL

Türkiye, yerel seçim atmosferine girdi. Partiler 31 Mart'a kilitlendi, adaylar açıklandı.

Muhalefet belediyeleri ne durumda?

Yerel seçim yarışını kim kazanır?

İstanbul'da ve Ankara'da kim kazanacak?

CHP-DEM aşkı seçimi nasıl etkiler?

Tüm bu merak edilen konular, Murat Çiçek moderatörlüğünde; Gazeteci – Yazar Ahmet Tezcan, Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, İletişimci – Yazar Ali Saydam ve Siyasal İletişimci Nur Tuğba Akay ile birlikte "Açık Görüş" programında tartışılıyor.

Murat Çiçek'le Açık Görüş bu akşam saat 20.00'de 24'te.

Etiketler : Türkiye yerel seçim 24 tv açık görüş murat çiçek
Evliliğim muhteşem gidiyor

Evliliğim muhteşem gidiyor
Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli

Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu

Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu
Kızıl saçlarından vazgeçti

Kızıl saçlarından vazgeçti
‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor

‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor
Uzay'da albüm yapacak

Uzay'da albüm yapacak
Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var

Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var
Eğlence zamanı

Eğlence zamanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX