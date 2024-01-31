Açık Görüş Bu Akşam, 20.00

Muhalefet belediyeleri ne durumda?

Yerel seçim yarışını kim kazanır?

İstanbul'da ve Ankara'da kim kazanacak?

CHP-DEM aşkı seçimi nasıl etkiler?

Tüm bu merak edilen konular, Murat Çiçek moderatörlüğünde; Gazeteci – Yazar Ahmet Tezcan, Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, İletişimci – Yazar Ali Saydam ve Siyasal İletişimci Nur Tuğba Akay ile birlikte "Açık Görüş" programında tartışılıyor.

Murat Çiçek'le Açık Görüş bu akşam saat 20.00'de 24'te.