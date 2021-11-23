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23 Kasım 2021 Salı 22:31:00 - Güncelleme:23 Kasım 2021 Salı 22:31:00

Açık cezaevi hükümlülerinin COVID-19 izin süresi uzatılıyor

Kaynak: AA

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Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs nedeniyle izinli sayılmasına dair sürenin 31 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatılabilmesini öngören önerge Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs nedeniyle izinli sayılmasına dair sürenin 31 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatılabilmesini öngören önerge Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Koronavirüs nedeniyle açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinli sayılma tarihi 30 Kasım 2021'de bitiyordu.

5. yargı paketinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda devam ederken yeni bir madde ihdas edildi.

Verilen önerge ile bu tarih 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatıldı.

Böylece açık cezaevlerindeki hükümlüler 31 Mayıs 2022'ye kadar izinli sayılacak.

Etiketler : açık cezaevi cte izin süresi
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