-350 metrede 41 can gitti!

Bartın Amasra'da, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde önceki gün saat 18.15 sıralarında yeraltında patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kurtarma çalışmalarının bütün gece aralıksız devam ettiği madenden acı haberler peş peşe geldi. Patlamada 41 işçi şehit oldu, 11 işçi yaralandı, 58 işçi de kurtarıldı.

KARŞILIKSIZ KALMAYACAK

Devletin tüm kurumları ilk andan itibaren Bartın'a intikal etti. AFAD, UMKE, Kızılay ve Aile Bakanlığına ait Kırmızı Yelekliler grubu çalışmalara katıldı. Zonguldaklı madenciler ile vardiyası nedeniyle evlerine dönen ve patlama anında bölgede olmayan işçiler de arkadaşlarına koştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 savcının görevlendirildiğini bildirerek "Can kayıplarını telafi edemesek de vefat eden kardeşlerimizi geri getiremesek de en küçük mağduriyete dahi izin vermeyecek, ailelerimize sahip çıkacağız. Adli makamlarımız canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır" açıklamasında bulundu.

11 YARALIMIZ HASTANEDE

Patlamanın olduğu saatlerde bölgeye intikal eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, her türlü gelişmeyi vatandaşlara duyurdu. Bakan Soylu, yaptığı açıklamada "Türkiye'nin birçok yerinden bütün kurumlarımız hem bu konuya yetkin olan Enerji Bakanlığımızın bütün kurumları, hem AFAD'dan UMKE'ye Kızılay'a kadar tüm kurumlarımız, ambulans uçaklarından buradaki tüm sağlık personelimize kadar herkes seferber oldu. Çalışmalarda 300-350 metre yerin altında büyük bir seferberlik sarf edildi. 41 şehidimize ulaştık. 11 yaralımız da hastanelerde, 6'sı İstanbul'da, 5'inin 3'ü Bartın Devlet 2'si ise özel hastanede. 1'i taburcu oldu. 110 madencimizden 58 madencimiz de kimisi kendi imkanlarıyla büyük bir bölümü de kurtarılmış oldu" dedi.

4 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin "Bu acıyı hepimiz hissediyoruz. Ben arkadaşlarını kurtarmak için mücadele eden işçi kardeşlerimizin mücadelesine saygı duyuyorum. Madencilerin acısı büyük, emekçilerimizin böyle bir acıyla onlarla karşılaşmak çok acı verici bir olay. Milletimizin başı sağ olsun" dedi. Çalışma Bakanlığı patlamayla ilgili dört iş müfettişi görevlendirildiğini bildirdi.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI BİTTİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden ocağındaki arama- kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu: "Bütün kurumlarımızla tüm ailelerimizin Bartın'ımızın yanındayız. Rabbim böyle acıları bir daha yaşatmasın" dedi.

DAKİKA DAKİKA FACİA

18.15: Madende grizu patlaması meydana geldi.

18.40: Kurtarma ekipleri bölgeye intikal etti.

18.50: Çıkarılan işçiler ve yaralılar tedaviye alındı.

21.16: 3 saat sonra bir işçi sağ kurtarıldı.

21.38: Erdoğan'ın talimatıyla 3 bakan bölgeye gitti.

21.45: 2 işçinin öldüğü, 20 işçinin yaralandığı açıklandı.

22.53: Bakan Soylu, ölü sayısını 14 olarak açıkladı.

23:14: Erdoğan Diyarbakır programını iptal etti.

23.29: Patlamayla ilgili 4 iş müfettişi görevlendirildi.

00.04: 2 ambulans uçak, yaralıları İstanbul'a götürdü.

01.15: Valilik, "Can kaybı 25 oldu" açıklamasını yaptı.

02.27: 6 yaralı Çam ve Sakura'da tedavi altına alındı.

06.38: Madendeki patlamalar sonucu ölü sayısı 28 oldu.

10.30: Sosyal medya yalanlarıyla ilgili soruşturma açıldı.

11.40: İçişleri Bakanı Soylu: Maalesef ölü sayısı 40 oldu.

14.20: Başkan Erdoğan maden bölgesine ulaştı.

15.05: Erdoğan, kayıpların sayısını 41 olarak açıkladı.

TTK'DAN, 'YÜKSEK METAN GAZI'NA YALANLAMA

Bazı medya yayınlarında 2019'daki Sayıştay raporuna atıfta bulunularak, "Çalışılan ortamdaki havada yüksek metan gazı tespit edildi" haberlerine yer verildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ortaya atılan iddiaların dezenformasyondan ibaret olduğunu vurguladı. Açıklamada, Sayıştay Enerji Grup Başkanı İbrahim Özkarcı'nın kuruma nezaket ziyaretinde bulunduğu aktarıldı.

BAKAN DÖNMEZ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI! 3 HAFTA ÖNCE HELALLEŞTİK AMA ARKASINI GETİREMEDİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 41 madencinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili arama kurtarma çalışmalarında sona yaklaştıklarını belirterek "Arama kurtarma çalışmalarını başta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun tahlisiye kurumları, ekipleri yaptı. Kendi arkadaşlarını kurtarmak için ellerinden geleni yaptılar. Bir isim dışında belirsizliğini koruyan başka bir şahsımız yok. En büyük üzüntümüz, 41 kardeşimizin rahmeti rahmana kavuşmasıdır" dedi. Konuşmasının bir bölümünde zorlanan ve gözyaşlarına hakim olamayan Dönmez, "Bizim için bir üzüntülü taraf da daha 3 hafta önce burada biz TÜRK-İŞ Başkanı ile birlikteydik bu kardeşlerimiz ile. Hellalleştik ama arkasını getiremedik. İnşallah böyle acıları Rabbim bize yaşatmaz" dedi.

5'İ AĞIR 6 YARALI İSTANBUL'DA! HASTANEDE ENDİŞELİ BEKLEYİŞ

Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada yaralananlardan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 6 madencinin tedavileri devam ediyor. Yaralı madenci Ayhan Akgül'ün kardeşi Kenan Akgül 5 madencinin durumunun ciddiyetini koruduğunu bir madencinin de solunum cihazına bağlı, riskinin olmadığını söyleyerek, "Buraya ilk geldiklerinde biz de vücutlarındaki yanıklardan tanıyamadık. Tek temennimiz burada 6 madenci kardeşimizin ayaklarının üzerinde yürüyerek sağlıklı bir şekilde çıkmasıdır" dedi. Akgül, yaşadıkları acının tarif edilemez olduğunu söyledi.

12 SOSYAL MEDYA HESABINA SORUŞTURMA

İçişleri Bakanlığı, Bartın'da meydana gelen maden faciası hakkında sosyal medya paylaşımları hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. EGM'den yapılan açıklamada ise "Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı bir maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, adli işlemlere başlanmıştır" denildi.

TÜM SİYASİ PARTİLERİN TEMSİLCİLERİ BÖLGEDE

Maden faciasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz patlamanın yaşandığı bölgeye gitti. Bahçeli sosyal medya hesabından "İzah ve ifadesinde kelimelerin yetersiz kaldığı söz konusu maden faciası hepimizi ve herkesi hüzne boğmuştur. Elbette dayanışmanın, yardımlaşmanın ve kenetlenmiş ortak bir iradenin eşliğinde bu zor ve çetin günlerin yaraları Allah'ın izniyle sarılacaktır" ifadelerini kullandı. Bölgede CHP ve İyi Parti heyetleri de incelemelerde bulundu.

EN UFAK BİR İHMAL KARŞILIKSIZ KALMAZ

Patlamanın olduğu madende incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan, "Bu patlamanın nasıl yaşandığı varsa sorumlularının kimler olduğu yürütülecek idari ve adli soruşturma ile ortaya çıkacaktır" dedi. Erdoğan, acılı ailelere her türlü desteğin verileceğini söyledi.

Diyarbakır ziyaretini iptal eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, facianın yaşandığı Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında incelemelerde bulundu. Erdoğan varsa bir ihmalin soruşturma sonucunda çıkacağına ve gerekenin yapılacağına dikkat çekerek şöyle konuştu: "İnsan hayatının güvende olmadığı hiç bir faaliyet bizim için muteber değildir."

EMANETLERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ

"Artık madenlerimizde hiç bir eksik hiç bir risk görmek istemiyoruz. Tabii birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına da inandığımız için bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını hiç bir zaman olmayacaktır. Teknolojinin tüm kabiliyetlerini, işletmeciliğin tüm mahiretlerini kullanarak maden kazalarını inşallah tarihe gömmek için elimizden gelen gayreti göstermenin çalışmaları içerisindeyiz. Yerli ve milli imkanlarımızın bu konuda da bize ihtiyacımız olan yapısal değişimi sağlamakta yeterli olacağına inanıyorum. Maden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak bu devletin ve onun en yüksek temsilcisi olarak bizim boynumuzun borcudur."

AİLELERE 1.350 MİLYON TL DESTEK

Erdoğan, madencilerin ailelerine toplamda 1.350 milyon TL yardımda bulunacağını açıklayarak şöyle devam etti: "Kabinede bunun adımını atacağız. Adli makamlarımız bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacak."

BAŞKAN'DAN SON GÖREV

Maden kazasında hayatlarını kaybeden Rahman Özçelik ve Gürdal Serenli son yolculuğuna uğurlandı. Makaracılar köyündeki cenaze törenine Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, bakanlar ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de katıldı. Daha sonra şehit madenci Selçuk Ayvaz'ın Uğurlar köyünde yaşayan ailesine ziyarette bulundu. Erdoğan, maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden iki çocuk babası 33 yaşındaki Ayvaz'ın annesi Habibe, babası Recep ve kardeşi Suat Ayvaz'a taziyelerini iletti.

DÜNYADAN DESTEK MESAJI YAĞDI

Maden faciası sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajı yağdı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Kardeş Türkiye halkına en derin taziyelerimi sunuyorum" açıklamasını yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Erdoğan'a, "Sizden yaşamını yitiren madencilerin ailelerine ve arkadaşlarına samimi desteğimizi iletmenizi rica ediyorum" dedi.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'de sosyal medyadan Türkçe yaptığı paylaşımda, "Hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve yakınlarına taziyelerimi sunuyorum" dedi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev: "Ölenlerin ruhlarının şad olmasını, yaralıların iyileşmesini Yüce Allah'tan niyaz ederim" açıklamasını yaptı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve İsrail Başbakanı Yair Lapid, "Türkiye'ye yardıma hazır olduklarını* ifade etti: Katar Emiri Seyh Temim bin Hamed Al Sani, Baskan Erdoğan'a taziye telgrafı çekti. Almanya, İngiltere, İsveç, Pakistan, Suudi Arabistan, Gürcistan, Avusturya, Libya, BAE, Finlandiya, Kuveyt, Malta ve AB'den de taziye mesajları geldi.

TÜRK MİLLETİ ADINA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle taziye ve geçmiş olsun mesajlarını ileten devletlere ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Taziye dilekleri ve geçmiş olsun mesajlarıyla Bartın'da yaşadığımız acıyı paylaşan tüm dost devletlere ve halklarına gösterdikleri samimi dayanışma için Türk Milleti adına şükranlarımı ifade ediyorum" ifadesini kullandı. Erdoğan, mesajında Amasra'daki acıyı paylaşan ülkelerin ve uluslararası örgütlerin bayraklarına da yer verdi.