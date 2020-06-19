19 Haziran 2020 Cuma 20:34:00 - Güncelleme:19 Haziran 2020 Cuma 20:34:00
Acı haberi MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu
MSB: Pençe-Kaplan harekâtı bölgesinde, 19 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Ayrıntılar geliyor
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