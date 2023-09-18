VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler 7 gün yasaklandı
Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristlerin 7 terör saldırısının faili olduğu belirlendi
Camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan zanlının ifadesi ortaya çıktı
İstanbul'da fabrika yangını
Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan terörist yakalandı
AB'nin Türkiye'ye 400 milyon avroluk afet yardımına onay kararı
18 Eylül 2023 Pazartesi 12:53:00 - Güncelleme:18 Eylül 2023 Pazartesi 12:53:00

AB'nin Türkiye'ye 400 milyon avroluk afet yardımına onay kararı

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla 400 milyon avroluk afet yardımında bulunmasına onay verilmesi kararlaştırıldı.

AB üyesi ülkelerin temsilcilerinin oluşturduğu AB Konseyi, AB Komisyonu'nun Türkiye, İtalya ve Romanya'ya toplam 454,8 milyon avroluk afet yardımı yapmasının onaylanmasında uzlaştı.

Yardımın 400 milyonu şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye gidecek. Yardımın, 33,9 milyon avrosu 2022'de kuraklığın vurduğu Romanya'ya, 20,9 milyon avrosu ise Eylül 2022'de sellerin tahribata yol açtığı İtalya'ya gönderilecek.

Yardımlar AB bütçesinin dayanışma ve acil yardım için ayrılan bölümünden karşılanacak.

Mali yardım, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'nin son onayından sonra ödenecek.

Etiketler : avrupa birliği türkiye deprem afet yardım
Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor

Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor
Gemileri yakacak

Gemileri yakacak
Zara: Aşk kadınıyım

Zara: Aşk kadınıyım
Klipte İbrahim Erkal'ın kıyafetleri kullanıldı

Klipte İbrahim Erkal'ın kıyafetleri kullanıldı
Rekor peşinde

Rekor peşinde
Şarkının başına gelmeyen kalmadı

Şarkının başına gelmeyen kalmadı
Bu kış albüm geliyor

Bu kış albüm geliyor
İki senenin acısını çıkardı

İki senenin acısını çıkardı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX