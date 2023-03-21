Brüksel'de Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na canlı bağlantıyla katılan Başkan Erdoğan, "Esas mücadelemiz şimdi başlayacak. Hedefimiz 1 yıl içinde deprem bölgesindeki konut ihtiyacını karşılayacak yapıları inşa etmektir" dedi.

Başkan Erdoğan, Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Bu Konferans için teşekkür ediyorum. 7,7, 7,6 büyüklüğündeki 2 şiddetli deprem 11 ilimizde çok ciddi yıkıma ve can kaybına yol açtı. 50 bin 96 vatandaşımız hayatını kaybetti. Vefat eden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

EN ŞİDDETLİ FELAKET

"Bilim insanları dünya üzerinde karada meydana gelen en şiddetli felaket olduğunu söylüyor. Depremden etkilenen illerimizden bazıları son günlerde aşırı yağış ve sel afetiyle mücadele ediyor. Depremzedelerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi için gereken tüm gayreti gösteriyoruz. Belediyelerimiz, sivil toplum kurumları ve gönüllüler canla başla mücadele ediyor."

ASLA UNUTMAYACAĞIZ

"Deprem bölgesindeki 11 ilde yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yani kullanılamaz hale gelmiş bina sayısı 298 bine, bağımsız bölüm sayısı 876 bine varıyor. Bu zor günlerde tüm dostlarımızın; kurumlarıyla, üye ve aday ülkeleriyle AB, BM ve diğer uluslararası örgütlerin sergilediği dayanışmayı asla unutmayacağız."

MALİYET 104 MİLYAR DOLAR

"İlk hesaplarımıza göre depremin yıkım maliyetinin 104 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor. 130'a yakın ülkeden gönderilen yardımlar bölgeye ulaştı. Her birinize şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu zor günlerimizde sergilenen dayanışmayı asla unutmayacağız."

1 YIL İÇİNDE KALICI KONUT

"Bu konferans sağlam temelli ilişkilerimizin bir diğer göstergesidir. Esas mücadelemiz şimdi başlayacak. Hedefimiz 1 yıl içinde deprem bölgesindeki konut ihtiyacını karşılayacak yapıları inşa etmektir. İlk yıl 319 bin, toplam 650 bin konutu teslim etmeyi planlıyoruz. Eşzamanlı olarak çadır kent, konteyner kent ve prefabrik kurulumuna devam ediyoruz. İki ayda 108 bin konteyner kurarak, yarım milyon insanı yerleştireceğiz."

45 BİN YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI

Başkan Erdoğan öğretmenlere atama müjdesi verdi. Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz."

ADAYLIK BAŞVURUSU BUGÜN SAAT 15.00'TE

Başkan Erdoğan'ın adaylık başvurusunu bugün saat 15.00'te yapacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin başvuru süresi dün doldu, siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi ise 23 Mart'ta doluyor.

NUR CEMAATİ'NDEN DESTEK AÇIKLAMASI

Risale-i Nur Meşveret Cemaati, seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'yi destekleyeceklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, 14 Mayıs'taki seçimlerin sadece siyasi bir tercih meselesi değil devletin bekası, milletin ve İslam aleminin selametiyle doğrudan ilgili olduğu belirtildi.

BAHÇELİ İLE GÜNDEM DEPREM BÖLGESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen basına kapalı kabul saat 16.30'da başladı ve yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede, Cumhur İttifakı tarafından yürütülen seçim çalışmaları ve deprem bölgesindeki faaliyetlerin ele alındığı belirtiliyor.

MEHMET ŞİMŞEK İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Mehmet Şimşek Bey aktif siyaseti düşünmediğini, ama her konuda katkı vereceğini bir kez daha ifade etti" dedi.