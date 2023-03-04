Abla patladı! "Buna boyun eğmeyeceğiz"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kıskaca alındıklarını belirterek, "Buna boyun eğmeyeceğiz" dedi. Akşener aday olmasını istediği İmamoğlu ve Yavaş'a da çağrı yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki günkü Altılı Masa toplantısının ardından başlayan adaylık krizi ile ilgili partisinin kurullarını topladıktan sonra açıklama yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kendilerine dayatıldığını belirten Akşener, "Buna boyun eğmeyeceğiz' dedi.

'MİLLET BEŞTEN BÜYÜKTÜR'

Akşener, önceki gece Altılı Masa toplantısının ardından parti yönetimini topladı. Toplantı öncesinde İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır "Millet 5'ten büyüktür" paylaşımı yaptı ancak bu paylaşımını kısa bir süre sonra sildi. Dikbayır bir başka paylaşımında, "Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik, güvendik. And olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Milletimiz ne derse o" sözlerine yer verdi.

İYİ PARTİ KISKACA ALINDI

Akşener dün öğle saatlerinde partisinin İdare Kurulu'nu topladı. Toplantının ardından Akşener Altılı Masa'ya ilişkin alınan kararı açıkladı. Akşener şunları söyledi: "En sonda söyleyeceklerimizi başta söyleyeyim; İYİ Parti kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölüm ile sıtma arasında tercihe zorlanmıştır. Buna boyun eğmeyecektir. Kişisel ikbal hesapları için üretilmiş siyasetin hınk deyicisi olmayacaktır."

AYNI YERDE DURUYORUZ

"Ben ve arkadaşlarım ilk günden beri aynı kararlılıkla duruyoruz. Nasıl 2018'de milletimizi iki yumruk arasına alanların karşısında durduk bugün de aynı yer de duruyoruz. Nasıl 2020'de milletin tercihlerini hiçe sayanların karşısında durduk, bugün de ayın yerde dimdik duruyoruz. 2023 yılında milletimiz Cumhuriyetimizin yıpratılan değerleri için, demokrasimiz için, hürriyetimiz için mücadele verirken 'ceketimi assam seçilirim' diyenlerin karşısındayız. Bizim yolumuz dün de aynıydı bugün de aynı."

İKİ İSMİ BEYAN ETTİK

"5 siyasi partiyle çok önemli bir adım attık. Tüm farklılıklarımıza rağmen bu dertlerin ortak çözümüne yönelik birçok önemli konuda mutabakat sağladık. 5 parti dünkü toplantıda 'Kılıçdaroğlu aday olsun' dedi. Yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında uzun süredir Erdoğan'a karşı açık ara kazanan iki ismi beyan ettik. Bu iki isim Sayın Mansur Yavaş ile Sayın Ekrem İmamoğlu."

ÖNERİLERİMİZ REDDEDİLDİ

"Maalesef ve maalesef bu görüş ve önerilerimiz masadaki paydaşlarımız tarafından kesin bir biçimde reddedildi. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Anlamış olduk ki yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar 85 milyonun kutlu zaferine tercih edilmişti. Biz İYİ Parti'yi bunun için kurmadık. Biz önce millet önce memleket demekten asla vazgeçmedik. Bir kez bile milletimize verdiğimiz sözden dönmedik."

NOTER MASASINDA YOKUZ

"Üzülerek söylüyorum ki geldiğimiz son noktada dün itibarıyla Altılı Masa artık millet iradesini, kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Milletin ortak iyiliği için iyi niyetlerle oturduğumuz Altılı Masa, artık potansiyel adayların tartışıldığı bir ortak akıl platformu olmaktan çıkmıştır. Tek bir adayın tasdiki için çalışan, bir noter masasına dönüşmüştür. Biz bu noter masasında olmayacağız."

İMAMOĞLU - YAVAŞ'A ÇAĞRI

"Sayın Mansur Yavaş'a ve sayın Ekrem İmamoğlu çağrıda bulunmak istiyorum. Siz bu milletin iradesiyle seçildiniz. Üzerinize atılan iftiralardan alnınızın akıyla çıktınız. Ne mutlu size ki milletimiz gayretlerinizi gördü, yanınızda durdu. Milletimiz sizleri sevdi, bağrınıza bastı. Milletimiz sizi göreve çağırıyor. Hiç şüphemiz yok ki bu vazife reddedilemez vazifedir. Bu çağrının sahibi millettir. Bu karar milletindir. Ya şanlı bir mücadelede milyonlarla yürüyeceğiz ya da figüranlık yapacağız. İnanıyorum ki hep birlikte tarih yazacağız."

DAHA ÖNCE DE 4 KEZ MASA DAĞITTI

Aralık 1996'da "Refah-Ana koalisyonunu ben yıktım" dedi.

1999'da DYP'de parti içi muhaliflerle hareket ederek Genel Başkan Çiller'i hedef aldı.

2001'de AK Parti'nin kurucu üyelerinden olmayı kabul etti, ancak son anda vazgeçti.

MHP'nin kumpasların hedefi olduğu dönemde Bahçeli'ye karşı bayrak açınca 2016'da partiden kovuldu.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ: 6'LI MASA DAĞILMASIN

KILIÇDAROĞLU DA HAKARETLE CEVAP VERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu, Meral Akşener'in açıklamalarına yönelik olarak ilk önce 'Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak" yorumunu yaptı. Kılıçdaroğlu, gazetecilerin bundan sonraki süreç nasıl işleyecek sorusuna ise "Yolumuza devam ediyoruz" diyerek cevapladı.

SİYASİ OYUN, NEZAKETSİZLİK

Kılıçdaroğlu, daha sonra sosyal medya hesabından videolu mesaj yayınladı. Bu yola çıkarken hep "Halil İbrahim Sofrası"ndan bahsettiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Bu sofraya 'o oturmasın, bu oturmasın' diyerek bu ülkeyi toparlayamayız. İttifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor. Hiçbirinin ittifak içinden oy devşirmeye çalıştığını da görmedik. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin olmaması gerekirdi. Bu sofraya oturanlar böyle oturdu. Kalkan da ancak bu sebepten kalkacaktır. Umudumuz, birilerinin kalkması yerine tüm renklerimizin oturmasıdır."

SOL PARTİ'YE ZİYARET

"Biz ülkeyi siyasal operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız. Bana gelince, ben bu saatten sonra değişmem. Ben birleştiririm, birleştirmeye bundan sonra da devam edeceğim." Kılıçdaroğlu dün SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile de TBMM'de görüştü.

GİZLİ ORTAKTAN İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A GÖZDAĞI!

Meral Akşener'in 6'lı Masa'yı dağıtması sonrası CHP'nin gizli ortağı HDP'den Akşener'i hedef alan açıklamalar geldi. HDP'nin eski eş genel başkanlarından Sezai Temelli, "Yanlış hayat nasıl doğru yaşansın, yanlış masa nasıl doğru siyaset üretsin?" dedi. HDP'li Ertuğrul Kürkçü de "İmamoğlu ile Yavaş ahlak, şahsiyet ve insanlık sınavındalar" açıklaması yaptı.

AK PARTİ: DİKİŞ TUTMAZ, TARİH OLDULAR