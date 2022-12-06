AbisAsist ve Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) otizmli çocuklar için Fark Yok Sevgi Var" projesi kapsamında bir araya geldi. Fotoğraf eğitimi alan otizmli çocuklar, birçok tanınmış kişinin fotoğrafını çekti. Proje kapsamında ortaya çıkan fotoğraflar ise Miniyatürk'te fotoğraf tutkunlarıyla buluşuyor. AbisAsist CEO'su Umut Vurdevir, projeyle özel gereksinimli çocukların durumlarına ve ihtiyaçlarına farkındalık sağlamayı hedeflediklerini söylüyor.

Engelliler Haftası, engelli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığı arttırması açısından anlamlı bir tarih. Engellilik konusu yalnızca engelli bireyleri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiriyor. Otizm konusunda farkındalık yaratmak amacıyla da pek çok STK, kurum ve kuruluş faaliyetlerde bulunuyor. "Fark Yok Sevgi Var" projesi de onlardan biri. Engelliler Haftası kapsamında 4'üncü kez düzenlenen "Fark Yok Sevgi Var", AbisAsist ve Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı'nın (TODEV) birlikte yürüttüğü bir proje. 'Fark Yok Sevgi Var" projesi kapsamında, sanat ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin fotoğraf eğitimi alan otizmli özel çocukların objektiflerine verdikleri pozlar, bir sergiye dönüşmüş durumda.

FARKINDALIK YARATAN PROJELER



3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde TODEV ile birlikte otizmli çocuklara destek amaçlı 'Fark yok sevgi var' projesine AbisAsist ailesi olarak sponsor olmaktan duydukları mutluluğu dile getiren AbisAsist CEO'su Umut Vurdevir, "Özel gereksinimli çocuklarımızın durumlarına ve ihtiyaçlarına farkındalık sağlamak adına sigorta sektörünün bir paydaşı olarak bu gibi etkinliklerde ve projelerde yer almaktan gurur duyuyoruz. Benzeri projeler hem toplumumuz adına hem STK'lar adına hem de sigorta sektörümüzün bilinirliği ve gerekliliği adına farkındalık yaratıyor" diyor.

Geçtiğimiz aylarda Sigortalı Toplum Platformu'nun 'Kızımın Gözünden' projesine de sponsor olduklarını hatırlatan Vurdevir, "Darüşşafakalı kız çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamak adına platform önderliğinde düzenlenen bu projeyi de tüm sigorta paydaşlarımız ile gerçekleştirdik" diye ekliyor.

OTİZMLİ ÇOCUKLARA FAYDA AMAÇLANIYOR



Bu yıl 25'inci yılları içinde olduklarını söyleyen TODEV Başkanı Arzu Gökçe ise, yapmış oldukları projeler ile yaşanan sorun ve ihtiyaçlara dikkat çekmeyi hedeflediklerinin altını çiziyor. Gökçe, şöyle devam ediyor: "Benim de 16 yaşında otizmli evladım var. Kızım ve diğer evlatlarımızın seslerini, ailelerimizin duygu ve yaşadıkları zorlukların duyulması için projeler üretiyoruz. Dünden bugüne yanımızda olan "Fark yok Sevgi Var" mottomuz ile bizlere hayatlarında yer açan, destekçi ve katılımcılarımıza teşekkür ederiz."

Proje Yönetmeni Ahmet Yılmaz bu proje ile otizmli çocuklara fayda sağlayarak gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçladıklarına vurguladı.