Belarus Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı, Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sergei Aleinik'in 7-8 Kasım tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sergei Aleinik 7-8 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın mevkidaşıyla bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele alması öngörülüyor. Ayrıca konuk bakanın ziyaret sırasında Türkiye-Belarus Karma Ekonomik Komisyonu'nun 11. Dönem Toplantısı'na da katılması bekleniyor.
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