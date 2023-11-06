Belarus Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sergei Aleinik 7-8 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın mevkidaşıyla bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele alması öngörülüyor. Ayrıca konuk bakanın ziyaret sırasında Türkiye-Belarus Karma Ekonomik Komisyonu'nun 11. Dönem Toplantısı'na da katılması bekleniyor.