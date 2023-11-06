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06 Kasım 2023 Pazartesi 21:00:00 - Güncelleme:06 Kasım 2023 Pazartesi 21:00:00

Belarus Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sergei Aleinik'in 7-8 Kasım tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sergei Aleinik 7-8 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın mevkidaşıyla bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele alması öngörülüyor. Ayrıca konuk bakanın ziyaret sırasında Türkiye-Belarus Karma Ekonomik Komisyonu'nun 11. Dönem Toplantısı'na da katılması bekleniyor.

Etiketler : belarus dışişleri sergei aleinik ziyaret türkiye seyahat
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