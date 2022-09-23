ABD'ye karşı hamle! Rusya'dan sürpriz KKTC kararı

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23 Eylül 2022 Cuma 10:48:00 - Güncelleme:23 Eylül 2022 Cuma 10:48:00

ABD'ye karşı hamle! Rusya'dan KKTC'ye uçuş: Her gün Antalya aktarmalı

Kaynak: Yeni Şafak

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Kasım ayında başlaması planlanan Rusya-KKTC arasındaki uçuşlar haftanın 7 günü gerçekleşecek. Uçuşlar Antalya aktarmalı olacak. Diplomatik ve ekonomik yansımaları olacağı düşünülen uçuşlar için KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın yoğun çaba gösterdiği öğrenildi. İlk uçuşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı ifade ediliyor.

Kasım ayında başlaması planlanan Rusya-KKTC arasındaki uçuşlar haftanın 7 günü gerçekleşecek. Uçuşlar Antalya aktarmalı olacak.

Uçuşlar için KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı yoğun mesai harcadı. Moskova-Antalya-KKTC hattında gerçekleşecek uçuşların her gün olacağı, ilk uçuşa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı ifade ediliyor.

ABD'YE KARŞI HAMLE

Bu adımın, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) silah ambargosunu kaldırmasının ardından gelmesi dikkat çekti. Uzmanlara göre Rusya, ABD'ye karşı hamle geliştiriyor. Kıbrıs İlim Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ata Atun, "Bu konuda bir mutabakat sağlandı. Şimdi uygun bir ortam bekleniyor. ABD bir adım atmışsa, bugün dünyada ikinci kutup olmaya aday Rusya'nın da adım atması şart. Politikanın kuralı bu" dedi.

RUSYA FORMÜL BULACAK

1944'te yapılan Şikago Anlaşması'na işaret eden Prof. Atun, "Anlaşma der ki, devletlerin egemen tanınmış devletlerin açıkladığı havaalanlarına uluslararası uçuşlar yapılır. Dolayısıyla Rusya'nın ilk etapta bu anlaşmayla ilgili bir formül bulması gerekiyor. Bu olana kadar uçuşlar Moskova-Antalya-Ercan hattında gerçekleşecek. Rusya'nın NATO blokunda tek müttefiği Türkiye. Rusya Türkiye'yi de elden kaçırmak istemiyor" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN GÜCÜ

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden Doç. Dr. Emete Gözügüzelli ise şunları kaydetti: "Burada esas mesele Rusya'dan KKTC'ye uçak gelmesi. Daha önce Azerbaycan'dan bir iniş gerçekleşmiş ve engellenmişti. Bugünkü gelinen konjonktürde, Rusya uçağının KKTC'ye inecek olması, Türkiye'nin gücünün dış politikada hissedilmesini, hem de Rusya'nın Kıbrıs politikasında eksen kayması olarak yorumlanabilir."

KISMİ TANIMA

Uçuşların hem diplomatik, hem de ekonomik yansımaları olacak. Türkiye dışında KKTC'yi tanıyan başka bir ülkenin olmaması, Rusya'nın atacağı bu adımın diplomatik bir gelişme olarak yorumlanmasına neden oldu. Diplomatik kaynaklar "Rusya'nın KKTC'ye uçuşu, Lefkoşa yönetimini kısmi de olsa tanıdığı anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu. Uçak seferleri dünyada adeta tecrit edilen Rus turistlere yeni imkanlar sunarken, KKTC turizmine de cansuyu olacak. TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bilir, "Memnuniyet verici bir gelişme. KKTC Rusya'dan direkt ziyaretçi alacak. Bununla birlikte diğer ülkelerin KKTC'ye bakışı biraz daha yumuşayacak. Eğer Rusya ileride KKTC'yi resmi olarak tanırsa başka ülkeler de tanıyacak" dedi.

Etiketler : ABD KKTC RUSYA TÜRSAB
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