22 Mart 2023 Çarşamba 17:55:00 - Güncelleme:22 Mart 2023 Çarşamba 17:55:00
ABD'ye kaçak yollarla giden 12 tarihi eser Türkiye'ye getiriliyor
Kaynak: TRT Haber
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ABD'ye kaçak yollarla giden 12 tarihi eser Türkiye'ye geri geliyor. Eserler New York Bölge Savcılığında Türk yetkililere teslim edildi.
ABD'ye kaçak yollarla giden 12 tarihi eser Türkiye'ye geri geliyor. Eserler New York Bölge Savcılığında Türk yetkililere teslim edildi.
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