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19 Ocak 2024 Cuma 22:27:00 - Güncelleme:19 Ocak 2024 Cuma 22:27:00

ABD'ye ait SİHA, Irak'taki Şii bir milis grup tarafından düşürüldü

Kaynak: AA

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"İslam Direnişi" adlı Şii milis güçlerden oluşan grup, ABD'ye ait bir SİHA'yı düşürdüğünü duyurdu.

Irak'ta Şii milis güçlerden oluşan "İslam Direnişi" adlı grup, ABD'ye ait bir silahlı insansız hava aracı (SİHA) düşürdüğünü açıkladı.

Grup tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın doğusundaki Diyala şehri semalarında dolaşan bir SİHA'nın dün düşürüldüğü aktarıldı.

ABD'ye ait olduğu ileri sürülen SİHA'nın Kuveyt'teki Ali es-Salim Üssü'nden uçurulduğu iddia edildi.

Etiketler : SİHA düşürme Şii milisler İslam Direnişi
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