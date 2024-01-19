ABD'ye ait SİHA, Irak'taki Şii bir milis grup tarafından düşürüldü

ABD'ye ait SİHA, Irak'taki Şii bir milis grup tarafından düşürüldü

Irak'ta Şii milis güçlerden oluşan "İslam Direnişi" adlı grup, ABD'ye ait bir silahlı insansız hava aracı (SİHA) düşürdüğünü açıkladı.

Grup tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın doğusundaki Diyala şehri semalarında dolaşan bir SİHA'nın dün düşürüldüğü aktarıldı.

ABD'ye ait olduğu ileri sürülen SİHA'nın Kuveyt'teki Ali es-Salim Üssü'nden uçurulduğu iddia edildi.