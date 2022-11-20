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20 Kasım 2022 Pazar 18:18:00 - Güncelleme:20 Kasım 2022 Pazar 18:18:00

Abdurrahim Albayrak'ın torunu 4. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Abdurrahim Albayrak'ın torunu 15 yaşındaki Batuhan Bostancı, Şişli'deki bir alışveriş merkezinin 4. katından düşerek hayatını kaybetti.

Şişli'deki alışveriş merkezine giden Batuhan Bostancı, 4. kattaki yemek katının balkonundan aşağıya düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan incelemede Bostancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bostancı'nın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı. Haberi alan yakınları ve arkadaşları da hastane önüne geldi.

Daha sonra hastaneden alınan cenaze, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

GALATASARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Galatasaray Kulübü, eski ikinci başkanlardan Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşında hayatını kaybeden torunu Batuhan Bostancı için taziye mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Kulübümüzün eski ikinci başkanlarından Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

TFF, BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'DEN TAZİYE MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri, Galatasaray Kulübü eski ikinci başkanlardan Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşında hayatını kaybeden torunu Batuhan Bostancı için taziye mesajı yayımladılar.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Uzun yıllar Galatasaray Kulübünde yöneticilik yapmış iş insanı Sayın Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı'nın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendik. Merhum Batuhan Bostancı'ya Allah'tan rahmet, Abdurrahim Albayrak ve ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz." denildi.

Fenerbahçe Kulübü ise mesajında şunları kaydetti:

"Uzun yıllar Galatasaray Kulübünde yöneticilik yapmış iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı'nın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Batuhan Bostancı'ya Allah'tan rahmet, Abdurrahim Albayrak ve ailesine başsağlığı dileriz."

Beşiktaş Kulübü de mesajında, "Beşiktaşlı iş insanı Asil Bostancı'nın oğlu Batuhan Bostancı'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.

Etiketler : Abdurrahim Albayrak Batuhan Bostancı Galatasaray
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