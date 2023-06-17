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17 Haziran 2023 Cumartesi 09:30:00 - Güncelleme:17 Haziran 2023 Cumartesi 09:30:00

Abdüllatif Şener: Kılıçdaroğlu'na da CHP'ye de oy vermedim

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Abdüllatif Şener CHP milletvekili iken ilk turda Oğan'a oy verdiğini, ikinci turda geçersiz oy kullandığını söyledi. Ancak sandık tutanağında geçersiz oy yok.

14 Mayıs seçimlerinde aday gösterilmeyen CHP eski Milletvekili Abdüllatif Şener, Halk TV'de katıldığı programda cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıkladı. Şener, "1. turda Sinan Oğan'a oy verdim. 2. turda ise geçersiz oy kullandım. Milletvekili seçiminde oy vermedim. Sinan Oğan'a oy verdiğimde CHP milletvekili değildim, seçim yapılırken vekillik düşer" dedi. Şener ayrıca kendisine yöneltilen "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz" sorusuna "Ben zaten 14 Mayıs'ın ertesi günü istifa ettim" diye yanıt verdi. Şener, "Ben oy sandığına giderken milletvekili değildim. CHP'ye yönelik genel bir eleştirim yok. Ama siz oyunuzu kullanırken genel manzaraya bakarsınız ve oyunuzu kullanırsınız. Ben de böyle değerlendirdim" dedi.

Abdülatif Şener'in oy kullandığı sandıkta geçersiz oy çıkmadı.

TUTANAK YALANLADI

Öte yandan Abdülatif Şener'in oy kullandığı sandığın ıslak imzalı tutanağında 'geçersiz oy' olmadığı görüldü. Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, 4090 nolu sandık tutanaklarına göre, toplam 321 seçmen oy kullanmış, sandıktan 57 oy Recep Tayyip Erdoğan'a, 264 oy ise Kemal Kılıçdaroğlu'na çıkmış.

ÖZEL: İÇİM ACIYARAK KANIM DONARAK İZLEDİM

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partiden ayrıldığını ve seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklayan Abdüllatif Şener'e tepki gösterdi. Özel şunları söyledi: "Şener meselesinde şunu söylemek lazım; CHP toplumun belli kesimlerine erişmek, Şener'in vicdanlı muhafazakar olduğu iddiasıyla CHP listelerinden kendine yer buldu. Hangi arkadaşımızı yerinden ettiyse o arkadaşımıza ve ona oy atan partililere özür borcumuz var."

Etiketler : chp seçim kemal kılıçdaroğlu sinan oğan abdüllatif şener özgür özel
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