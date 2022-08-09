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09 Ağustos 2022 Salı 13:20:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2022 Salı 14:19:00

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi yola çıkıyor... Başkan Erdoğan gemide incelemeler yapıyor

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni'ne iştirak ediyor. 7. nesil üstün teknolojili gemi 3 ay görev yapacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni'ne iştirak ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4. sondaj gemimiz Abdülhamid Han'da incelemeler yapıyor. 7. nesil üstün teknolojili gemi 3 ay görev yapacak

BAŞKAN ERDOĞAN ABDÜLHAMİD HAN SONDAJ GEMİSİNİ 3 KEZ TURLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamid Han sondaj gemisine helikopterle iniş yaptı. Erdoğan'ın helikopteri inmeden önce Mavi Vatandaki filonun "en güçlüsü" olan gemiyi 3 kez turladı.

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi, hidrokarbon arama çalışmalarında kullanılacak.

FİLONUN EN GÜÇLÜSÜ

Filonun en güçlüsü olan 'Abdülhamid Han'ın, sahip olduğu üstün teknoloji ile dünyada da sayılı sondaj gemileri arasında olduğu belirtildi.

Gemi 38 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip. Yüksekliği ise 112 metre.

Gemi 12 bin 200 metrede sondaj yapabilme imkanına sahip. 200 mürettebat kapasiteli 9 katlı gemide helikopter pisti de var. Geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz olması bekleniyor.

Yaklaşık 2,5 ay Taşucu Limanı'nda kalan sondaj gemisinde, bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları yapıldı.

Ekipmanlar yerleştirildi, teknik işlemler ve sertifikalandırma çalışmaları tamamlandı. Ardından kırmızı-beyaza boyandı.

Abdülhamid Han sondaj gemisinin bir yüzeyine de Türk bayrağı işlendi.

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