Komşunun kabusu yola çıkıyor

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han yarın göreve çıkıyor. Gemi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle görev yerine uğurlanacak. Teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle dikkati çeken 'Abdülhamid Han' hidrokarbon arayacak. Atina yönetimi durumdan son derece rahatsız olurken bölgede ordu alarma geçirildi.

Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından Abdülhamid Han da göreve hazır.

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi, Mavi Vatan'da hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.

Mersin'in Taşucu Limanı'nda son hazırlıklar tamamlandı.

GEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle dikkati çeken gemi 238 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde.

200 mürettebatı bulunan gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabiliyor. Gemide helikopter pisti de bulunuyor.

Türkiye'nin Mavi Vatan'daki gücüne güç katacak olan geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz olması bekleniyor.

'ABDÜLHAMİD HAN' KOMŞUNUN UYKULARINI KAÇIRDI

Abdülhamid Han'ın varlığı zaten halihazırda bir süredir Yunanistan'ın gündemini meşgul etmekteydi. Sondaj gemisinin yola çıkacağı tarih belli olunca, gazeteler Abdülhamid Han'ı yeniden manşetlerine taşımıştı.

Yunan gazetesi Kathimerini, Abdülhamid Han'ın yola çıkacağı tarihten bahsederek, Bakan Dönmez'in sondaj gemisinin "Türk deniz sorumluluk alanları içinde" faaliyet yürüteceğini söylediğinin altını çizmişti.

Parapolitika gazetesi ise Abdülhamid Han'ın gücünden bahsetmişti. Ayrıca Yunanistan'ın böyle bir sondaj gemisinin olup olmadığıyla ilgili de açıklama yapan gazete, "Diplomatik kaynaklar Yunan yargı yetkisi altındaki bir bölgeye araştırma gemisi gönderme planının olmadığını öne sürdüler" sözlerine yer vermişti.

KORKULU RÜYALARI OLDU

Geminin tüm adımlarını takip eden Yunanistan'da ordunun alarma geçirildiği ifade edildi.

CNN Greece'de yer alan haberde, Yunanistan'ın Abdülhamid Han'ın rotası merak konusu olurken hükümetin her türlü olasılığa karşı hazırlık yaptığı belirtildi.

Yunan basını, Yunan silahlı kuvvetlerin ve analistlerin geminin açıklanandan 10 gün önce hareket etmesinin endişesini yaşarken, Türkiye'nin AB yaptırımları da dahil olmak üzere uluslararası bir tepkiyle karşı karşıya kalabileceğini iddia etti.