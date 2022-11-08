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08 Kasım 2022 Salı 21:55:00 - Güncelleme:08 Kasım 2022 Salı 21:55:00

Abdülhamid Han sondaj gemisi Taşucu Limanı açığına demirledi

Kaynak: AA

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Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılan 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, bakım ve ikmal işlemleri için Mersin'deki Taşucu Limanı açığına döndü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 9 Ağustos'ta Taşucu Limanı'nda düzenlenen törenle göreve uğurlanan Abdülhamid Han sondaj gemisi, Akdeniz'deki Yörükler-1 sahasında çalışmalarını tamamladı.

İlk görev yerindeki faaliyetlerin ardından Mersin'e dönen 238 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğindeki gemi, Taşucu Limanı açıklarına demirledi.

Gemi, lojistik ve ikmal işlemleri için limana yanaşacak.

Etiketler : Sondaj başkan erdoğan abdulhamid han sondaj
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