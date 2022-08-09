Abdülhamid Han sondaj gemisi 7 Ekim'e kadar Doğu Akdeniz'de
Kaynak: AA
Abdülhamid Han sondaj gemisinin çalışma yürüteceği alan için yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.
Abdülhamid Han sondaj gemisi için NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi. İlana göre, geminin görevi Doğu Akdeniz'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan alanda 7 Ekim'e kadar sürecek.
Abdülhamid Han gemisi "Hakan İlhan", "Kutsi İlhan" ve "Murat İlhan" isimli gemilerle sürdüreceği çalışmaları Yörükler-1 sahasında yapacak.
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