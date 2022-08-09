Abdülhamid Han sondaj gemisi 7 Ekim'e kadar Doğu Akdeniz'de

Abdülhamid Han sondaj gemisi için NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi. İlana göre, geminin görevi Doğu Akdeniz'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan alanda 7 Ekim'e kadar sürecek.

Abdülhamid Han gemisi "Hakan İlhan", "Kutsi İlhan" ve "Murat İlhan" isimli gemilerle sürdüreceği çalışmaları Yörükler-1 sahasında yapacak.