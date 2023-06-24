ABD'nin YPG'si 525 kez saldırdı

ABD'nin desteklediği, Suriye'nin kuzeyinde otonom bir yapı oluşturmayı hedefleyen terör örgütü PKK/YPG, son 1 yılda 525 terör saldırısı düzenledi. Bunların 18'i doğrudan sivilleri hedef aldı.

Türkiye, Suriye'de iç savaşın yaşandığı 2011'den bu yana sınırlarını korumak için Adana mutabakatı kapsamında bütün önlemleri aldı. Güney sınırında kurulmak istenen terör koridoruna karşı 3 harekat düzenleyerek bölgeyi terörden temizledi. Ancak Türkiye'nin güvenlik kaygıları, ABD başta olmak üzere birçok müttefik ülke tarafından dikkate alınmadı, terör örgütü PYD/YPG ve sonradan oluşturulan çatı örgüt SDG'ye her türlü destek verildi. En son Haziran 2022'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken olası bir operasyonla ilgili "Bu, karşı olacağımız bir şeydir. Endişemiz, yeni herhangi bir askeri operasyonun bölgedeki istikrarı zayıflatması, kötü niyetli aktörlere istikrarsızlıktan yararlanma fırsatı yaratmasıdır" diye konuştu. Blinken'ın 'endişe' ve 'istikrarsızlık' ifadelerini kullandığı o tarihten bu yana terör örgütü Irak ve Suriye'de 525 saldırı gerçekleştirdi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre terör örgütü PYD/YPG 12 Haziran 2022-2 Haziran 2023 arasında Suriye'de sivillere yönelik 18, Türk birliklerine ise 361 taciz saldırısı gerçekleştirdi. Terör örgütü, Irak'taki Türk üslerine yönelik ise 146 taciz saldırısı yaptı.

TANK EĞİTİMİ BİLE VERİLDİ

ABD ve öncülük ettiği koalisyon güçleri ise 2015'ten bu yana DEAŞ tehdidi bahanesiyle binlerce YPG/PKK'lı teröriste silahlı eğitim verdi. Binlerce TIR'lık silah ve mühimmat, uçaksavar ve ağır silahların da bulunduğu yüzlerce konvoy gönderdi. Hatta Deyrizor'da ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahası yakınlarında tank eğitimi bile verildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Twitter'dan terörist elebaşı için "başsağlığı mesajı" paylaştı. Paylaşımda, "SDG Komutan Yardımcısı Salwa Yusuk 22 Temmuz 2022'de Suriye'nin Kamışlı yakınlarında düzenlenen saldırıda 2 kadın savaşçı ile birlikte öldürüldü. 2017'den bu yana DEAŞ'a karşı mücadele veren kritik liderlerdendi. Bu 3 savaşçısının ailelerine, Kuzeydoğu Suriye'deki insanlara ve SDG ortaklarımıza başsağlığı diliyoruz" denildi. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley de 4 Mart 2023'te, CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla ise 8 Mart 2023'te Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütüne ziyaretler gerçekleştirdi. Gerekçe ise DEAŞ'tı.

FRANSIZ LAFARGE'DEN TERÖR TÜNELİ

Fransız çimento şirketi Lafarge ise terör örgütleriyle kirli bir ilişkiye girdi. Suriye'de bu şirketin yardımıyla PKK/YPG tarafından birçok tünel inşa edildi. Tüneller TSK'nın düzenlediği harekatlarda ortaya çıktı. Aynı şekilde DEAŞ'a da yardım eden Lafarge, suçunu kabul etti. ABD'de yargılandığı davada 777,78 milyon dolar cezaya çarptırıldı.