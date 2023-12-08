08 Aralık 2023 Cuma 23:58:00 - Güncelleme:08 Aralık 2023 Cuma 23:58:00
ABD'nin soykırım aşkı resmileşti... BMGK'da acilen insani ateşkes tasarısına veto
Kaynak: AA
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ABD, BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti.
ABD, BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti.
- ABD'nin soykırım aşkı resmileşti... BMGK'da acilen insani ateşkes tasarısına veto
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