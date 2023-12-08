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ABD'nin soykırım aşkı resmileşti... BMGK'da acilen insani ateşkes tasarısına veto
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08 Aralık 2023 Cuma 23:58:00 - Güncelleme:08 Aralık 2023 Cuma 23:58:00

ABD'nin soykırım aşkı resmileşti... BMGK'da acilen insani ateşkes tasarısına veto

Kaynak: AA

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ABD, BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti.

ABD, BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti.

Etiketler : spot abd bmgk gazze ateşkes
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