ABD'nin ikiyüzlülüğü... Çocuk kaçıranla omuz omuza!

Terör örgütü PKK/YPG'yi müttefik kabul ederek ortak tatbikatlar yapan, her türlü silah ve mühimmatı açıktan sağlayan ABD, örgütün kaçırarak eline silah verdiği çocukları görmezden geliyor. Ancak terör örgütü ve uzantılarının 'çocuk savaşçı' kullandığı, başta BM olmak üzere bir çok raporda yer alıyor:

16 Ağustos 2013 tarihli BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu raporuna göre, 18 yaşından küçük kız ve erkek çocukları, YPG saflarında Afrin ve Haseke'de 'çocuk savaşçı' olarak kullanılıyor.

27 Ocak 2014'te BM Güvenlik Konseyi tarafından yayımlanan ve 1 Mart 2011-15 Kasım 2013 arasını kapsayan rapora göre, Haseke bölgesinde 14-17 yaş arası kız ve erkek çocukları, YPG/PKK'ya destek için kontrol noktaları ve 'muharebe alanları'na gönderildi.

Ocak 2015 tarihli HRW raporuna göre, 10'u 15 yaşından küçük 59 çocuk, YPG tarafından zorla silah altına alındı.

Almanya merkezli Kurd Watch'un Mayıs 2015'te yayımladığı raporda YPG/PKK'nın çocukları zorla silah altına aldığı ve yaş sınırının 12'ye kadar düştüğü belirtildi.

30 Haziran 2016'da ABD'nin yayımladığı 'İnsan Ticareti Raporu'nda, YPG/PKK'nın 15 yaş altı çocukları örgüte dâhil etmeyi sürdürdüğü ve kaçırılan çocukların kamplara götürüldüğü anlatıldı.

BM'nin hazırladığı rapora göre, YPG/PKK 2017'de 224 çocuğu silah altına aldı. Bu sayı, bir önceki yıla göre neredeyse beş kat fazla.

BM'nin Temmuz 2018 ila Haziran 2020'de Suriye'deki çocuklara yönelik ihlalleri belgeleyen raporunda, YPG'nin iki yılda en az 400 çocuğu silah altına aldığı ifadesine yer verildi. Raporda YPG'nin 318, YPJ'nin 99 çocuğu çatışmada kullandığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 26 Haziran 2020'de yayımladığı raporda, "YPG, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınma kamplarından 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silah altına almaya ve kullanmaya devam etti" ifadesi yer aldı.

BM'nin 6 Mayıs 2021 tarihli 'Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar' başlıklı raporunda, Suriye'deki savaşa itilen 813 çocuktan (777 erkek, 36 kız) 119'unun SDG çatısı altındaki YPG/YPJ tarafından örgüt saflarına katıldığı doğrulandı.

BM'nin Ocak-Aralık 2022 dönemine ilişkin 'Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar' raporunda, PKK'nın Suriye kolu SDG'nin 637 çocuğu, PKK/YPG ve SDG'ye bağlı yapılanmaların ise 633 çocuğu silahlı kadrosuna aldığı kaydedildi.

Muhalif Kürt grup 'Bağımsız Kürt Rabıtası'na göre PKK/YPG, temmuzda Haseke'den 6, Kamışlı'dan 7, Halep'ten 5 olmak üzere 14-17 yaşları arasındaki 18 çocuğu kaçırarak kamplara götürdü.

AB İLE YPG ARASINDA UTANÇ ANLAŞMASI

29 Haziran 2019'da BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Virginia Gamba, Cenevre'de YPG/PKK yöneticisi terörist Mazlum Kobani ile buluşarak, 'çocukların örgüt bünyesine katılmasının durdurulması' için anlaşma imzalamıştı.

'MÜTTEFİK' ABD'DEN AKLA ZİYAN RAPOR

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İnsan Ticareti Raporu'nda Türkiye, 'çocuk asker' kullandığı iddia edilen 17 ülke arasında gösterildi. Ankara, "Müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan bu iftiraya gerekli cevap verilecek" dedi.

Terör örgütü PKK/YPG ile "DEAŞ'a karşı mücadele" adı altında işbirliği yapan ABD, çocukları kaçırarak ellerine silah veren örgütü görmezden gelerek Türkiye'yi suçladı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı 2023 İnsan Ticareti Raporu'nda, 'çocuk asker' kullanmakla suçlanan 17 ülke arasında Türkiye de yer aldı. Raporda, ülkelerle ilgili değerlendirmelerin, 'ABD hükümeti personelinin ilk elden gözlemleri; BM kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, STK'lar ve medyadan gelen araştırmalar' kaynak alınarak yapıldığı belirtildi. Ankara'nın tepkisi ise sert oldu. ABD raporuna yanıt veren Dışişleri Bakanlığı, "İnsan hakları konusunun bir kez daha siyasileştirildiği görülmektedir. Ülkemize çocukların silah altına alınması konusunda atfedilen iddiaları reddediyoruz" ifadesini kullandı.

'İFTİRAYI BIRAK, PKK'YA BAK'

Suriye ve Irak'ta çocukları zorla silah altına alan PKK/YPG terör örgütünün görmezden gelindiği vurgulanan açıklamada şöyle denildi: "ABD'nin, Türkiye'ye böylesi bir karalamada bulunmadan önce, bu gerçekle yüzleşmesi beklenirdi. Müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan bu iftiraya karşı gerekli cevap verilecektir. Terör örgütü PKK/YPG güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye'de çocukların zorla silah altına alınması, kaçırılması, özgürlükten mahrum bırakılması, okulların askeri amaçlarla kullanılması gibi birçok ağır suç işlediği, son olarak BM Suriye Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun 12 Eylül 2023'te kamuoyuyla paylaşılan raporunda kayıt altına alınmıştır. Keza, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Irak'a dair 2022 yılı Dini Özgürlükler Raporu'nda, PKK'nın yüzlerce Ezidi çocuğu zorla silah altına alma ve ideolojik beyin yıkama amacıyla kaçırdığı ortaya konmaktadır."