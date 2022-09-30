Türkiye Kıbrıs'ta somut adım atacak! ABD'ye rest çekildi

30 Eylül 2022 Cuma 11:06:00 - Güncelleme:30 Eylül 2022 Cuma 11:17:00
Türkiye'den ABD'ye rest: Madem tırmanma istiyorsunuz! Gerekeni yapacağız
ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırması üzerine açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin bu kararına somut adımla cevap vereceğiz." dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD'nin bu kararına (GKRY'ye silah ambargosunu kaldırması) somut adımla cevap vereceğiz. Madem tırmanma istiyorsunuz Ada'da, biz de gereğini yapacağız"
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