Türkiye Kıbrıs'ta somut adım atacak! ABD'ye rest çekildi

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30 Eylül 2022 Cuma 11:06:00 - Güncelleme:30 Eylül 2022 Cuma 11:17:00

Türkiye'den ABD'ye rest: Madem tırmanma istiyorsunuz! Gerekeni yapacağız

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ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırması üzerine açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin bu kararına somut adımla cevap vereceğiz." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD'nin bu kararına (GKRY'ye silah ambargosunu kaldırması) somut adımla cevap vereceğiz. Madem tırmanma istiyorsunuz Ada'da, biz de gereğini yapacağız"

Etiketler : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD GKRY silah ambargosu
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